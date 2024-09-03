Вашему вниманию представлен ежемесячный гороскоп Таро на сентябрь для всех знаков зодиака с прогнозом на следующие 30 дней.

Ежемесячный гороскоп на одной карте Таро на сентябрь года для всех знаков зодиака.

Почти наверняка с приближением сентября мы все задаемся вопросом, как он наступил так быстро.

Вот ежемесячный расклад Таро вашего Зодиака на сентябрь. Удачи, живите долго и процветайте!

Ежемесячное гадание на одной карте Таро на сентябрь:

Овен (21 марта — 19 апреля): Шестерка Кубков

То, над чем вы работали последние несколько месяцев в плане любви и романтики, вот-вот замкнется: ваш труд теперь приносит плоды, и под «работой» мы подразумеваем усилия и уважение, которые вы вкладываете в ваши отношения.

Сентябрь года принесет вам мир, которого вы заслуживаете; сейчас не время для споров, и вам лично не на кого ссориться.

Сейчас вы в хорошем месте, Овен, и это будет охватывать вас в течение месяца. Любовь будет глубокой и значимой, и вы поймете, насколько она важна для вас.

Телец (20 апреля - 20 мая): Туз Жезлов, перевернутый

Сентябрь принесет вам возможность — и хотя она может показаться невероятно удачной, вам придется хорошенько все обдумать, прежде чем принимать какие-либо решения.

Вам нужно решить, принесет ли эта возможность вам столько пользы, сколько вы думаете, потому что во всем этом есть что-то, чего вы не видите, и поэтому у вас складывается впечатление, что эта крупная операция может оказаться масштабнее, чем она есть на самом деле.

Это хорошее время для вас, чтобы поискать ответ в своей душе - и правду того, что говорит вам ваша интуиция. Здесь нет «неправильного» способа что-то делать, но есть жизненный урок, который вы усвоите по пути. Будьте бдительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня): Семерка Жезлов

У вас все хорошо, Близнецы, и это главным образом потому, что вы не сбились с пути, то есть придерживались своих принципов и относились к себе с уважением.

Ваша самооценка растет с каждым днем, однако в этом месяце вы можете подвергнуться испытанию.

Если есть что-то, что осталось преодолеть, так это одна беспокоящая проблема из прошлого. Неважно, насколько вы продвинулись, вы не сможете успешно отпустить эту маленькую вещь.

В течение сентября вы расширите свои знания о том, как освободиться и избавиться от того, что вас сдерживает. Это может выглядеть как терапия или курс духовности — даже медитация вам поможет.

Сейчас самое время этим заняться.

Рак (21 июня - 22 июля): Пятерка Пентаклей

Вы сейчас в нужном месте, в нужное время. Все выстраивается в соответствии с вашими потребностями. Это означает и любовь, и деньги.

В сентябре вы сосредоточите большую часть своей энергии на доме и людях, которые там живут вместе с вами.

Кажется, все в вашей семье готовы принять участие; это похоже на осуществление мечты.

Никаких споров и дерзких замечаний — кто бы мог подумать, что такое может произойти, и все же эта Пятерка Пентаклей предполагает, что этот месяц принесет семейное счастье — а есть ли место лучше, чем дом, милый дом, для вас, Рак?

Лев (23 июля - 22 августа): Туз Пентаклей, перевернутый

Вытащить Туз Пентаклей — это позитивный момент, независимо от того, прямой он или перевернутый, как есть. Когда он перевернут, это предупреждение, и поскольку это масть Пентаклей, его забота — деньги.

Сентябрь — это месяц зарабатывания денег для вас, но следует помнить, что вам следует проявлять осмотрительность в отношении того, как вы их тратите.

Возможно, вы давно не зарабатывали столько денег, и поэтому внезапно чувствуете себя миллиардером. И хотя это приятное чувство, мудрость месяца заключается в том, как вы экономите свои деньги, а не в том, как вы их тратите.

Дева (23 августа — 22 сентября): Четверка Жезлов, перевернутая

В сентябре вас, Девы, будут приглашать на множество мероприятий, и это вас очень порадует, поскольку вы жаждете светской жизни.

Ну, она здесь, и она абсолютно прекрасна. Эта карта великолепна - и хотя она у вас перевернута, вы можете понять ее значение так: Не выгорайте.

Есть много людей, которые любят вас и хотят, чтобы вы были рядом, но вы слишком много времени провели в тревоге, ожидая встречи с ними, и у вас может возникнуть соблазн переусердствовать — даже каждые выходные.

Постарайтесь распорядиться так, чтобы вы могли наслаждаться всем. Вы желанны, вы любимы, вы в безопасности — теперь наслаждайтесь всем этим в меру.

Весы (23 сентября — 22 октября): Десятка Жезлов

Мир — ваша устрица, если вы настроены на устриц, конечно. Здесь очевидна возможность, но не просто возможность — вот та, которую вы ждали.

Ожидание сделало вас терпеливее; за последние несколько месяцев вы усвоили несколько очень важных уроков, и теперь настало время применить все, чему вы научились.

Вы вот-вот получите желаемое, но вы долго и упорно думали о том, что именно это такое, и теперь, когда это кристально ясно в вашем сознании, вы можете с легкостью осуществить это.

Когда дверь откроется, будьте там и войдите в нее, поскольку она откроется только для вас и ни для кого другого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): Тройка Пентаклей, перевернутая

Сентябрь даст вам понимание того, как вы смотрите на мир. Вы испытаете нечто, что вас встряхнет. Это не разрушит вас и не будет угрожать жизни, но заставит вас пересмотреть свой собственный выбор.

Это первый шаг к росту... когда вы сомневаетесь в себе, это не плохо, это значит научиться справляться со своими собственными ограничениями.

Вы овладеете этим. Что бы ни случилось с вами в сентябре, вы найдете уроки, которые стоит усвоить. Вывод здесь — вы, обретаете собственную мудрость, которая останется с вами на всю оставшуюся жизнь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря): Четверка Пентаклей

В сентябре вы можете ощутить желание создать как можно больше вещей, погружаясь при этом в мысли, а не в действия.

То, что вы есть, чрезмерно вдохновенно, Стрелец, и для обычного человека это может показаться чудесным — и так оно и есть.

Однако для вас это может означать, что вы настолько переполнены великолепными идеями, что каждая из них борется за место в вашей голове, а это значит, что она так и не реализуется.

Итак, этот сентябрь посвящен идеям... и очень малому творчеству. Это также может означать, что следующий месяц станет для вас праздником творчества. Вы никогда не знаете, что с вами будет, но одно вы знаете наверняка: когда бы это ни случилось, это будет здорово.

Козерог (22 декабря - 19 января): Семерка Пентаклей, перевернутая

Ставки в сентябре высоки, и, как всегда, вы готовы рискнуть. Это связано с работой и может сулить большую отдачу, если вы прислушаетесь к собственному опыту.

Работа — это не то, над чем можно насмехаться, на самом деле, вы знаете, что именно прилагая усилия, вы получаете желаемый результат, но предупреждение здесь в том, что чего-то не хватает; вам не хватает части головоломки, и для того, чтобы достичь поставленной цели, вам нужно пересмотреть свою работу.

Конец близок, но вы не получите готового продукта, пока не выясните, что вы по ошибке забыли добавить в смесь. Вы хороши, Козерог, но даже вы можете ошибаться.

Водолей (20 января — 18 февраля): Восьмерка Кубков, перевернутая

Водолеи, возможно, вы настроены на месячную вечеринку, и это потому, что в эти дни вам все кажется прекрасным.

В доме порядок, личная жизнь не мешает, и вы чувствуете себя на высоте. Все это немного пьянит, и как только это ударяет вам в голову, ваши планы летят в окно.

Сентябрь будет одним из тех месяцев, когда вы получаете немного, а затем теряете немного. Если, например, вы зарабатываете дополнительные деньги — придет счет, который потребует выплатить эти дополнительные деньги.

Это покажется несправедливым, но это будет сбалансировано. Сентябрь — хороший месяц для вас, и вы получите эту вечеринку — просто она может не продлиться месяц.

Рыбы (19 февраля — 10 марта): Пятерка Жезлов

Эта карта всегда любопытна, так как она всегда означает большие возможности, но пугающую презентацию. Это означает, что ваше желание вот-вот исполнится — и это, конечно, не вызывает приятных ощущений и не выглядит позитивно.

Происходит то, что в вашей жизни происходят резкие перемены, и чтобы добраться до хорошей части, вам придется пройти через муть, и этот путь действительно не вселяет в вас надежд. Вот в чем дело — вам придется за это держаться.

Вам нужно испачкаться, чтобы точно знать, насколько чистым вы можете стать. Это сложная интерпретация, но по сути это означает, что вам нужно пройти через что-то негативное в этом месяце сентября, чтобы добраться до позитива.

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