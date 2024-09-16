Ваш гороскоп на вторую половину сентября, Вы можете почувствовать себя немного не в своей тарелке в течение первых нескольких дней месяца.

Сезон Весов начинается 22-го сентября, сосредоточивая ваше внимание на романтических отношениях и личном равновесии.

Вы захотите использовать время, чтобы побаловать себя и своих близких, поскольку эта энергия направлена ​​на то, чтобы склониться к любви и не унывать.

Овен

Вы будете находиться в настроении помогать большую часть месяца, дорогой Овен, поскольку сезон Девы активирует ваше желание отдавать и помогать другим. Новообретенная признательность за здоровые привычки и постоянный график также нахлынет на вас, вдохновляя вас взять под контроль свое физическое благополучие.

Телец

Ваша творческая сторона будет активна в этом месяце, поскольку сезон Девы активирует область вашей карты, которая управляет самовыражением, вдохновляя вас на творческие хобби и страстные проекты. Недостатком этой мощной космической энергии является то, что вы можете быть чрезмерно критичны к своей собственной работе, лишая удовольствия ваши вдохновенные начинания. Сделайте себе перерыв и постарайтесь не слишком анализировать свой набор навыков.

Близнецы

Если бы ваше пространство нуждалось в некоторой работе, сейчас было бы идеальным временем, чтобы заняться такими проектами! Сезон Девы выделит сектор вашей карты, который управляет домом, вдохновляя вас на организацию, ремонт и заботу о любых уголках вашего жилища, которые нуждаются в приведении в порядок. После полутора лет застревания дома, вполне логично, что вам нужна смена обстановки, и обновление внешнего вида вашего места не только будет радовать глаз, но и поднимет вам настроение.

Рак

Вы будете более осторожны со своими словами в первой половине месяца, маленький краб, поскольку Солнце в Деве выделяет сектор вашей карты, который управляет общением. Будет легко отложить в сторону свои чувства во имя совместной работы, и атмосфера будет суперпродуктивной, давая вам преимущество, когда дело дойдет до решения проблем. Просто постарайтесь не переусердствовать, когда дело дойдет до решения проблем других людей.

Лев

После всего веселья, которое вы провели в праздничный сезон Льва, вероятно, пришло время проверить свои личные финансы.

Будь то рефинансирование вашего дома, открытие новой кредитной линии или погашение долга, ваши усилия окупятся с лихвой прямо сейчас, приблизив вас к вашим денежным целям.

Дева

Хотя ваш знак печально известен тем, что помогает тем, кто не может помочь себе сам, вам следует сделать шаг назад в этом месяце в пользу удовлетворения собственных потребностей. Поскольку Солнце ярко светит в вашем знаке, Вселенная будет настроена баловать вас, и было бы стыдно тратить этот импульс на мечты других.

Весы

Вы можете испытать некоторые, казалось бы, случайные прозрения относительно ваших поведенческих моделей или отношений, которые поначалу трудно проглотить, но в конечном итоге вы обнаружите, что эти осознания — скрытое благословение.

Энергия здесь будет действовать как космическая спасительная благодать, давая вам возможность задействовать свою более мягкую сторону, так что любые изменения, которые вам нужно будет сделать, не будут ощущаться как такой шокирующий переход.

Скорпион

Если вам кажется, что все ваши друзья развлекаются без вас, постарайтесь не принимать это на свой счет.

Люди будут настроены на общение в течение всего сентября. Энергия здесь сделает вас более притягательным, чем когда-либо, и если вы приложите немного дополнительных усилий для общения с друзьями через текстовые сообщения и социальные сети, вы можете быть уверены, что эти социальные приглашения начнут поступать

Стрелец

Эта часть сентября может показаться работой и отсутствием развлечений, поскольку сезон Девы выведет вашу профессиональную жизнь на новый уровень. Хотя ваша эффективность будет на рекордно высоком уровне, вам нужно будет помнить о том, что вы поддерживаете хорошие организационные и плановые привычки, иначе вы легко можете почувствовать себя перегруженным и работать сверхурочно. Постарайтесь совершать случайные добрые дела.

Козерог

Не путайте синхронность с совпадением, дорогой Козерог, потому что в этом месяце вселенная сделает все возможное, чтобы направить вас! Сезон Девы зажигает сектор в вашей карте, который управляет духовностью и высшим мышлением, давая вам возможность задействовать свою мистическую сторону. Обратите внимание на повторяющиеся символы, яркие сны или любых животных-посетителей, которые пересекают ваш путь, поскольку они могут быть завуалированными посланиями с другой стороны.

Водолей

Окружающим лучше держаться за свои места, потому что сезон Девы выявит вашу личную силу, сделав вас силой, с которой придется считаться. Вы часто играете мило с другими, дорогой Водолей, но в этом месяце вы не будете в настроении для игр, поскольку космический климат вдохновляет вас серьезно относиться к своим целям.

Вы часто играете мило с другими, дорогой Водолей, но в этом месяце вы не будете в настроении для игр, поскольку космический климат вдохновляет вас серьезно относиться к своим целям.

Рыбы

Сезон Весов может быть не вашим любимым, дорогие Рыбы, но этот солнечный транзит — необходимое зло для вас, поскольку космический климат подталкивает вас стать более организованными. Вы склонны плыть по течению, но Вселенная попросит вас активизироваться и взять на себя больше контроля над своим здоровьем, целями, страстными проектами и расписанием.

Вы от природы творческий человек, поэтому для вашего успеха необходимо найти интересные и веселые способы реализации этих изменений.

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