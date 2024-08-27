Евгений Клопотенко раскрыл секрет, как приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе, и поделился рецептом вкусного чизбургера.

Известный американский фастфуд пока не представлен в Украине, но вместо того, чтобы скучать, Евгений Клопотенко приготовил чизбургер и поделился рецептом, как приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе. Хотя точная рецептура остается загадкой, Клопотечный вариант максимально приближен по вкусу. Если вы хотите приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе, читайте дальше.

Ингредиенты: Фарш из смешанной говядины и свинины; булочка для бургера; квашеные огурцы; красный лук; сыр; кетчуп; кумин.

Для того чтобы приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе: 150 г краснокочанной капусты; 50 г сливочного масла; 15 г сладкой горчицы; 100 мл красного вина; 5 г звезды; щепотка крахмала (по желанию).

Способ приготовления: Сформируйте котлету из фарша. Для лучшей формы и сочности, положите котлету в морозильник, пока занимаетесь другими компонентами. Разрежьте булочку для бургера пополам и поджарьте в духовке несколько минут для хрустя или обжарьте на сухой сковороде. Квашенный огурец нарежьте тонкими слайсами под углом 45 градусов. Для одного бургера понадобится 3-4 слайса. Очистите красный лук и нарежьте его тонкими кольцами или мелкими кубиками. Чтобы приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе, мелко нашинкуйте 150 г краснокочанной капусты. На сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте капусту, 15 г сладкой горчицы и 5 г звезды.

Тушите на среднем огне. Когда капуста станет мягкой, добавьте 100 мл красного вина и потушите еще несколько минут. Переложите капусту в блендер и взбейте в однородную массу. При необходимости соус загустите щепоткой крахмала и перемешайте. Для гладкой смеси можно протереть соус через сито. Обжарьте котлету после получения из морозильной камеры. Переверните раз, посолите по вкусу и оставьте на сковороде еще на 30 секунд. Нижнюю часть булочки смажьте соусом из краснокочанной капусты. Верхнюю часть – кетчупом. Выложите на нижнюю часть лука кубиками, посыпьте кумином, добавьте слайсы огурца и поджаренную котлету. На котлету положите два слайса сыра, накройте верхней булочкой, смазанной кетчупом.

Теперь вы знаете, как приготовить соус для бургера, как в МакДональдсе, и можете удивить своих близких домашней версией любимого фастфуда.

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