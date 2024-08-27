Узнайте, как приготовить необычную закуску из лука по рецепту Эктора Хименес-Браво, используя простые ингредиенты в новом кулинарном формате.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе с суперфиналистом "МастерШеф. Профессионалы-4" Антоном Гильчуком принялся приготовить необычную закуску из лука, используя привычные ингредиенты в новом свете.

Гости приносили Эктору ингредиенты, знакомые каждому украинцу, и шеф-повар предлагал из них приготовить что-то уникальное. Антон выбрал лук, чтобы приготовить необычную закуску из лука, которую Эктор решил превратить в каталонский лук.

Каталонский лук

Ингредиенты:

Лук порей – 1 шт.

Тимьян - 1 веточка.

Перец сладкий – 2 шт.

Миндальные хлопья – 45 г.

Помидоры – 2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Вода – 25 мл.

Зеленый лук - 35 г.

Сухари панировочные - 40 г.

Масло оливковое – 45 мл.

Красный винный уксус – 30 мл.

Чеснок – 1 зубок.

Фундук – 20 г.

Соль, перец.

Приготовление:

Чтобы приготовить необычную луковую закуску, сначала очистите лук порей от зеленых листьев и разрежьте его вдоль. Смажьте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте веточку тимьяна. Запекайте в мультипечи.

Для соуса дип: смажьте маслом перцы и помидоры, запечь их в духовке, затем охладить и очистить от кожуры. Измельчите овощи в пастообразное состояние и добавьте мелко нарезанный чеснок, зеленый лук, фундук и перец чили. Заправьте специями, оливковым маслом и уксусом.

Этот рецепт поможет вам приготовить необычную закуску из лука, которая удивит вкусом и презентацией. Наслаждайтесь результатом, приготовив необычную закуску из лука по рецепту от Эктора Хименес-Браво.

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