Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе с суперфиналистом "МастерШеф. Профессионалы-4" Антоном Гильчуком принялся приготовить необычную закуску из лука, используя привычные ингредиенты в новом свете.
Гости приносили Эктору ингредиенты, знакомые каждому украинцу, и шеф-повар предлагал из них приготовить что-то уникальное. Антон выбрал лук, чтобы приготовить необычную закуску из лука, которую Эктор решил превратить в каталонский лук.
Каталонский лук
Ингредиенты:
- Лук порей – 1 шт.
- Тимьян - 1 веточка.
- Перец сладкий – 2 шт.
- Миндальные хлопья – 45 г.
- Помидоры – 2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Вода – 25 мл.
- Зеленый лук - 35 г.
- Сухари панировочные - 40 г.
- Масло оливковое – 45 мл.
- Красный винный уксус – 30 мл.
- Чеснок – 1 зубок.
- Фундук – 20 г.
- Соль, перец.
Приготовление:
Чтобы приготовить необычную луковую закуску, сначала очистите лук порей от зеленых листьев и разрежьте его вдоль. Смажьте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте веточку тимьяна. Запекайте в мультипечи.
Для соуса дип: смажьте маслом перцы и помидоры, запечь их в духовке, затем охладить и очистить от кожуры. Измельчите овощи в пастообразное состояние и добавьте мелко нарезанный чеснок, зеленый лук, фундук и перец чили. Заправьте специями, оливковым маслом и уксусом.
Этот рецепт поможет вам приготовить необычную закуску из лука, которая удивит вкусом и презентацией. Наслаждайтесь результатом, приготовив необычную закуску из лука по рецепту от Эктора Хименес-Браво.
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