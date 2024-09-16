Некоторые люди более склонны к тому, чтобы их бросали, чем другие , и это во многом связано с астрологией .

Однако не будьте слишком строги к себе, потому что тот факт, что вас постоянно бросают, может быть во многом связан с вашим знаком зодиака.

Вот знаки зодиака, которые всегда бросают, и почему.

1. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Люди с этим знаком зодиака авантюрны, веселы и полны энергии. Они хотят исследовать мир и узнать все, что могут. Они кажутся чрезвычайно общительными и интересными, что часто привлекает людей. У Близнецов не будет проблем с поиском партнера , но у них могут возникнуть проблемы с его удержанием.

Поскольку они постоянно в движении и жаждут новых взаимодействий, Близнецы могут заставить своего партнера чувствовать себя покинутым или не таким уж особенным с течением времени. Близнецы также не могут не быть кокетливыми, что может действительно заставить их партнера чувствовать себя некомфортно и неуверенно .

После того, как их первоначальное волнение спадает, Близнецы могут показаться слишком нестабильным партнером. Близнецы — один из знаков зодиака, которые всегда бросают; однако они так оптимистично относятся к жизни, что это редко их беспокоит.

2. РАК (21 июня - 22 июля)

Раками, как правило, управляют эмоции. Они быстро влюбляются и вступают в отношения, часто преждевременно. Рака крайне трудно узнать, и они настолько чувствительны, что их чувства легко задеть и ввязаться в спор. Часто Рак испытывает эмоции, которые даже ему трудно контролировать, не говоря уже о его партнерах. Из-за жалости к себе, частых перепадов настроения и эгоизма Рак с трудом удерживает партнера в своей жизни.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Хотя у Девы очень методичный подход к жизни , они часто настолько точны и регламентированы, что кажутся своим партнерам скучными. Часто зацикливаясь на деталях, Деве может быть трудно отклониться от своей рутины, из-за чего с ними трудно жить и общаться. Они часто известны своей критиканством, что может повредить их отношениям.

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