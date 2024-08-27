В Vodafone рассказали о бонусе, который предоставляет возможность пользоваться интернетом и получать "награду".

"Vodafone Bonus" пользоваться очень легко.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone в Фейсбуке.

"Пользоваться очень просто: вы по-прежнему общаетесь с друзьями или юзаете интернет, а мы начисляем за это бонусы. 1 потраченная гривна = 1 бонус. А дальше – самое интересное!", - сообщил Vodafone.

Бонусы Vodafone можно обменять на подарки, а именно 1 или 5 Гб интернета, 20 или 50 мин для звонков, скидки на горючее и автогражданку, скидки в аптеках, скидки в ресторанах и еще много интересного.

В комментариях клиенты Vodafone пожаловались на возникшие у них проблемы:

"Уже свет есть а связи нет? Это село Триполье. Когда наконец-то будет нормальная связь? полная шкала ни позвонить ни интернету нет.. полный бардак. Сколько заявок можно подавать?",

"Скажите пожалуйста почему я плачу за моб.интернет если он исчезает при отключении света?".

В Vodafone ответили:

"Мы понимаем, как для всех нас важно получать качественные услуги, поэтому стабильность сети – один из наших приоритетов в работе. Если возникают какие-то сложности, пожалуйста, напишите ваш номер телефона в частные сообщения группы. Вместе попытаемся разобраться!".

Также у Vodafone поинтересовались, "где именно замечаете отсутствие интернета. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ситуации в частных сообщениях нашей страницы. Все проверим и передадим информацию специалистам. Мы придерживаемся мнения, что каждый клиент должен наслаждаться качественными услугами, поэтому активно работаем над этим , внедряя новые технологии и совершенствуя имеющиеся!".

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