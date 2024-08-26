Это блюдо готовится гораздо проще шаурмы, но также получается невероятно вкусным и питательным – это идеальный вариант для обеда или ужина.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом вкусного, быстрого в приготовлении и достаточно полезного блюда, которое заменит шаурму – кесадильи с курицей.

"Идеальный ужин или обед. Быстро, вкусно и можно сказать, что даже полезно", – рассказала шеф-повар.

Для маринада курицы и соуса нам понадобится:

курица (филе бедра) – 4 шт.

сметана - 150 г

чеснок сухой – 0,5 ст.л.

паприка копченая - щепотка

соль - щепотка

чили перец – по вкусу

сок лайма или лимона – 1 ч.л.

Кроме того, нам понадобятся следующие ингредиенты:

тортильи – 6 шт. (маленький)

перец болгарский – 0,5 шт.

лук Марс – 0,5 шт.

сыр чеддер – 150 г

помидор – 0,5 шт.

"Вы же понимаете, что добавить можно многое. Кукурузу или бобы. Или заменить курицу на телячий фарш. Будет вкусно! Экспериментируйте!", – советует шеф-повар.

Смешиваем сметану с сухим чесноком, паприкой, солью, чили и лимонным соком. Несколько столовых ложек смеси добавляем к мясу как маринад, а остальное оставляем как соус.

Пока курица маринуется, подготовим остальные ингредиенты. Сладкий перец и лук нарезаем кубиками. Из помидора удаляем водянистую часть с семечками и также нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке.

Замаринованную курицу обжариваем до готовности, а затем нарезаем на кусочки.

Тортильи смазываем сметанным соусом, добавляем тертый сыр, овощи, курицу, еще немного сыра и складываем пополам. Обжариваем тортильи на хорошо разогретой сковороде – и наши кесадильи готовы.

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