Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом вкусного, быстрого в приготовлении и достаточно полезного блюда, которое заменит шаурму – кесадильи с курицей.
"Идеальный ужин или обед. Быстро, вкусно и можно сказать, что даже полезно", – рассказала шеф-повар.
Для маринада курицы и соуса нам понадобится:
- курица (филе бедра) – 4 шт.
- сметана - 150 г
- чеснок сухой – 0,5 ст.л.
- паприка копченая - щепотка
- соль - щепотка
- чили перец – по вкусу
- сок лайма или лимона – 1 ч.л.
Кроме того, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тортильи – 6 шт. (маленький)
- перец болгарский – 0,5 шт.
- лук Марс – 0,5 шт.
- сыр чеддер – 150 г
- помидор – 0,5 шт.
"Вы же понимаете, что добавить можно многое. Кукурузу или бобы. Или заменить курицу на телячий фарш. Будет вкусно! Экспериментируйте!", – советует шеф-повар.
Смешиваем сметану с сухим чесноком, паприкой, солью, чили и лимонным соком. Несколько столовых ложек смеси добавляем к мясу как маринад, а остальное оставляем как соус.
Пока курица маринуется, подготовим остальные ингредиенты. Сладкий перец и лук нарезаем кубиками. Из помидора удаляем водянистую часть с семечками и также нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке.
Замаринованную курицу обжариваем до готовности, а затем нарезаем на кусочки.
Тортильи смазываем сметанным соусом, добавляем тертый сыр, овощи, курицу, еще немного сыра и складываем пополам. Обжариваем тортильи на хорошо разогретой сковороде – и наши кесадильи готовы.
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