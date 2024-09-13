Вы никогда не можете быть полностью уверены в том, что делает ваш партнер, когда вас нет рядом, если, конечно, вы не один из знаков зодиака, которым изменяют реже всего.

Однако некоторые знаки зодиака более склонны вдохновлять своих партнеров оставаться верными, чем другие.

И если вы один из знаков зодиака, которые не будут обманываться, вам, возможно, не придется так сильно беспокоиться.

Знаки зодиака, которым меньше всего изменяют:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы вдохновляете на верность, Телец. Ваша преданность друзьям и семье заставляет людей хотеть быть рядом с вами и делать вас такими же счастливыми, как вы их. Это хорошие новости для таких, как вы, для кого безопасность и доверие являются главными заботами.

Помогает то, что вы окружаете себя как можно большим количеством прекрасных сокровищ, которые вы можете себе позволить собрать. Простой факт заключается в том, что вы просто можете предложить гораздо больше — материально, финансово, эмоционально и потенциально — чем многие другие люди.

2. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Тебя легко любить, Близнецы. Тебе всегда удается казаться именно тем, на что надеялся кто-то другой, и когда ты выходишь из комнаты, можешь быть уверен, что они будут думать о тебе еще долгое время.

Вы можете быть немного изменщиком (или, по крайней мере, большим любителем флирта ), просто потому, что вам так легко приспосабливаться к такому количеству других личностей. Когда вы разговариваете с красоткой, которая явно готова перейти на следующий уровень, вы можете так увлечься моментом, что забудете о своих предыдущих обязательствах.

И все же для вас лучше иметь толпу поклонников, чем слишком долго сидеть в одиночестве, гадая, чем занимается кто-то другой.

3. Лев (23 июля - 22 августа)

Как бы ты ни беспокоился втайне о том, что думают о тебе другие, Лев, ты на самом деле очень хорош. Естественно привлекательный, щедрый и принимающий, тебя трудно не любить. Дай себе передышку и насладись осознанием того, что, по крайней мере для некоторых людей, ты действительно так прекрасен, как ты надеешься.

Кто бы не гордился, если бы его видели с Лев? Вы привлекаете внимание, куда бы вы ни пошли, и редко оставляете свою аудиторию неудовлетворенной. Если ваш возлюбленный изменяет вам, это, вероятно, потому, что он ревнует — некоторые люди просто не выносят ощущения себя напарником.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.