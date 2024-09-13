Однако некоторые знаки зодиака более склонны вдохновлять своих партнеров оставаться верными, чем другие.
И если вы один из знаков зодиака, которые не будут обманываться, вам, возможно, не придется так сильно беспокоиться.
Знаки зодиака, которым меньше всего изменяют:
- Телец (20 апреля - 20 мая)
Вы вдохновляете на верность, Телец. Ваша преданность друзьям и семье заставляет людей хотеть быть рядом с вами и делать вас такими же счастливыми, как вы их. Это хорошие новости для таких, как вы, для кого безопасность и доверие являются главными заботами.
Помогает то, что вы окружаете себя как можно большим количеством прекрасных сокровищ, которые вы можете себе позволить собрать. Простой факт заключается в том, что вы просто можете предложить гораздо больше — материально, финансово, эмоционально и потенциально — чем многие другие люди.
2. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Тебя легко любить, Близнецы. Тебе всегда удается казаться именно тем, на что надеялся кто-то другой, и когда ты выходишь из комнаты, можешь быть уверен, что они будут думать о тебе еще долгое время.
Вы можете быть немного изменщиком (или, по крайней мере, большим любителем флирта ), просто потому, что вам так легко приспосабливаться к такому количеству других личностей. Когда вы разговариваете с красоткой, которая явно готова перейти на следующий уровень, вы можете так увлечься моментом, что забудете о своих предыдущих обязательствах.
И все же для вас лучше иметь толпу поклонников, чем слишком долго сидеть в одиночестве, гадая, чем занимается кто-то другой.
3. Лев (23 июля - 22 августа)
Как бы ты ни беспокоился втайне о том, что думают о тебе другие, Лев, ты на самом деле очень хорош. Естественно привлекательный, щедрый и принимающий, тебя трудно не любить. Дай себе передышку и насладись осознанием того, что, по крайней мере для некоторых людей, ты действительно так прекрасен, как ты надеешься.
Кто бы не гордился, если бы его видели с Лев? Вы привлекаете внимание, куда бы вы ни пошли, и редко оставляете свою аудиторию неудовлетворенной. Если ваш возлюбленный изменяет вам, это, вероятно, потому, что он ревнует — некоторые люди просто не выносят ощущения себя напарником.
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