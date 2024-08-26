Нежный шоколадно-ванильный кекс, который покорит гостей за столом сделать можно за короткое время, секретами рецепта поделилась кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара + щепотка соли
- 120 г молока
- 125 г растительного масла
- 250 г муки
- 1 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. какао + 3 ст.л. молока
- 1 ч.л. ванильного сахара
Приготовление:
Если используете металлическую форму размером 26х11 см, смажьте её маслом и выстелите пергаментной бумагой. Если форма силиконовая, достаточно смазать её каплей масла.
Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром на скорости миксера выше средней, около 5 минут. Добавьте молоко и растительное масло, продолжая взбивать. В отдельной миске смешайте муку с крахмалом и разрыхлителем.
В два приема просейте мучную смесь во взбитые яйца, каждый раз взбивая на минимальной скорости. Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте какао и 3 столовые ложки молока, хорошо перемешайте.
Во вторую часть добавьте ванильный сахар и также тщательно перемешайте. В подготовленную форму выкладывайте тесто поочередно столовой ложкой в шахматном порядке. Затем с помощью шпажки или вилки сделайте узор на поверхности теста.
Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.
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