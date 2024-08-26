Всего за час вы сможете приготовить мягкое и вкусное лакомство со вкусом сладкого какао.

Нежный шоколадно-ванильный кекс, который покорит гостей за столом сделать можно за короткое время, секретами рецепта поделилась кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара + щепотка соли

120 г молока

125 г растительного масла

250 г муки

1 ст.л. крахмала

1 ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. какао + 3 ст.л. молока

1 ч.л. ванильного сахара

Приготовление:

Если используете металлическую форму размером 26х11 см, смажьте её маслом и выстелите пергаментной бумагой. Если форма силиконовая, достаточно смазать её каплей масла.

Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром на скорости миксера выше средней, около 5 минут. Добавьте молоко и растительное масло, продолжая взбивать. В отдельной миске смешайте муку с крахмалом и разрыхлителем.

В два приема просейте мучную смесь во взбитые яйца, каждый раз взбивая на минимальной скорости. Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте какао и 3 столовые ложки молока, хорошо перемешайте.

Во вторую часть добавьте ванильный сахар и также тщательно перемешайте. В подготовленную форму выкладывайте тесто поочередно столовой ложкой в шахматном порядке. Затем с помощью шпажки или вилки сделайте узор на поверхности теста.

Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.

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