Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусную галету со сладкой начинкой.
В этот раз для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала абрикосы, голубику и сливочный сыр, но этот рецепт универсален, можно брать начинку по своему вкусу.
Для теста на одну крупную галету нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- соль – 2 г
- сахар – 60 г
- разрыхлитель - 5 г
- сливочное масло (из морозилки) – 150 г
- вода (холодная) – 70 г
Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:
- абрикосы – 500 г
- голубика - 80 г
- сахар (тростниковый) – 50 г
- сыр сливочный - 150 г
Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла 1 яйцо для смазки бортиков и миндальные лепестки для декора.
Сначала смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Кусок сливочного масла обваливаем в муке и натираем на мелкой терке, чтобы получилась крошка. В конце вливаем холодную воду и быстро замешиваем тесто.
Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.
На пергаменте "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскатывает тесто в круг диаметром примерно 40 см, припыливая пергамент, тесто и скалку мукой.
На тесто равномерно выкладываем сливочный сыр, не доходя до краев на несколько сантиметров, посыпаем сахаром, выкладываем половинки абрикосов, а сверху еще немного присыпаем сахаром.
Заворачиваем края галеты, смазываем бортики яйцом, посыпаем миндальными лепестками и отправляем выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. За 10 минут до конца выпекания добавляем голубику.
Подавать галету "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует тогда, когда она остынет.
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