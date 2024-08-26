Звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась элементарным рецептом пирога, для которого не нужны дрожжи, миксер и форма для выпечки.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусную галету со сладкой начинкой.

В этот раз для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала абрикосы, голубику и сливочный сыр, но этот рецепт универсален, можно брать начинку по своему вкусу.

Для теста на одну крупную галету нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 300 г

соль – 2 г

сахар – 60 г

разрыхлитель - 5 г

сливочное масло (из морозилки) – 150 г

вода (холодная) – 70 г

Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:

абрикосы – 500 г

голубика - 80 г

сахар (тростниковый) – 50 г

сыр сливочный - 150 г

Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла 1 яйцо для смазки бортиков и миндальные лепестки для декора.

Сначала смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Кусок сливочного масла обваливаем в муке и натираем на мелкой терке, чтобы получилась крошка. В конце вливаем холодную воду и быстро замешиваем тесто.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

На пергаменте "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскатывает тесто в круг диаметром примерно 40 см, припыливая пергамент, тесто и скалку мукой.

На тесто равномерно выкладываем сливочный сыр, не доходя до краев на несколько сантиметров, посыпаем сахаром, выкладываем половинки абрикосов, а сверху еще немного присыпаем сахаром.

Заворачиваем края галеты, смазываем бортики яйцом, посыпаем миндальными лепестками и отправляем выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. За 10 минут до конца выпекания добавляем голубику.

Подавать галету "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует тогда, когда она остынет.

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