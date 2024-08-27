Из творога чаще всего украинцы готовят сырники или разнообразные запеканки, но если хочется чего-то нового, то обязательно попробуйте этот рецепт.

Этот легкий десерт из творога с ягодами или фруктами получается не только вкусным, но и полезным и малокалорийным, он понравится и взрослым, и детям.

Это отличная альтернатива магазинным сладким сыркам, ведь здесь нет вредных добавок и лишнего жира. На весь процесс приготовления у вас уйдет до 12 минут, потом только даем десерту охладиться в холодильнике – и можно наслаждаться.

Рецептом поделился украинский кулинарный блоггер Алекс Миль. Чтобы приготовить легкий творожный десерт с ягодами или фруктами, берем следующие ингредиенты:

желатин – 20 г + 100 г воды

творог (жирность 5%) – 250 г

молоко - 200 г

банан - 100 г

ягоды (любые сезонные, но замороженные также подойдут) – 200 г

сахар или заменитель – по желанию

Желатин сразу заливаем водой и оставляем набухать.

Тем временем готовим творожную массу. Для этого в чаше блендера смешиваем творог, молоко, ягоды, обязательно банан, чтобы десерт был сладким, и перебиваем все до однородности.

Когда желатин набухнет, немного нагреваем его, чтобы он растопился. Добавляем желатин в творожную массу и перемешиваем до однородности.

Готовую творожную массу разливаем в креманки и отправляем на час в холодильник, чтобы десерт застыл.

"Получается вкусненький десерт, и совсем не калорийный", - подчеркнул кулинар.

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