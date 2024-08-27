Этот легкий десерт из творога с ягодами или фруктами получается не только вкусным, но и полезным и малокалорийным, он понравится и взрослым, и детям.
Это отличная альтернатива магазинным сладким сыркам, ведь здесь нет вредных добавок и лишнего жира. На весь процесс приготовления у вас уйдет до 12 минут, потом только даем десерту охладиться в холодильнике – и можно наслаждаться.
Рецептом поделился украинский кулинарный блоггер Алекс Миль. Чтобы приготовить легкий творожный десерт с ягодами или фруктами, берем следующие ингредиенты:
- желатин – 20 г + 100 г воды
- творог (жирность 5%) – 250 г
- молоко - 200 г
- банан - 100 г
- ягоды (любые сезонные, но замороженные также подойдут) – 200 г
- сахар или заменитель – по желанию
Желатин сразу заливаем водой и оставляем набухать.
Тем временем готовим творожную массу. Для этого в чаше блендера смешиваем творог, молоко, ягоды, обязательно банан, чтобы десерт был сладким, и перебиваем все до однородности.
Когда желатин набухнет, немного нагреваем его, чтобы он растопился. Добавляем желатин в творожную массу и перемешиваем до однородности.
Готовую творожную массу разливаем в креманки и отправляем на час в холодильник, чтобы десерт застыл.
"Получается вкусненький десерт, и совсем не калорийный", - подчеркнул кулинар.
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