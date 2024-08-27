Вареная кукуруза со сливочным маслом и солью – это просто и очень вкусно, но если добавить к ней сыра, специй и прожарить, то получится нереальная вкуснятина.

Свежеотварную кукурузу лучше есть просто так, а вот если у вас остается несколько кочанов, то на следующий день попробуйте приготовить сырную кукурузу.

Для этого также подойдет консервированная кукуруза. Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram.

Для приготовления сырной кукурузы нам понадобятся следующие ингредиенты:

кукуруза – сколько есть

твердый сыр – 100 г

сливочный крем-сыр (по типу Филадельфия) – 2 ст.л.

соль, молотый перец, паприка – по вкусу

сливочное масло – 40 г

С початков обрезаем зернышки кукурузы и отделяем их друг от друга, или просто берем консервированную и сцеживаем с нее жидкость.

В ковше или другой удобной посуде растапливаем кусочек сливочного масла, всыпаем зернышки кукурузы и обжариваем их до золотистой корочки.

После этого к кукурузе добавляем сливочный крем-сыр, соль, молотый перец, паприку или другие любимые специи по желанию. Постоянно помешиваем кукурузу, чтобы не пригорело.

Твердый сыр натираем на терке и также добавляем к кукурузе.

"Это может быть моцарелла, прикопченный, или просто засыхающий в холодильнике", - отметила кулинар.

Жарим кукурузу с сыром примерно 5 минут до момента, когда сыр полностью растает, постоянно помешивая.

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