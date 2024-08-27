Свежеотварную кукурузу лучше есть просто так, а вот если у вас остается несколько кочанов, то на следующий день попробуйте приготовить сырную кукурузу.
Для этого также подойдет консервированная кукуруза. Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram.
Для приготовления сырной кукурузы нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кукуруза – сколько есть
- твердый сыр – 100 г
- сливочный крем-сыр (по типу Филадельфия) – 2 ст.л.
- соль, молотый перец, паприка – по вкусу
- сливочное масло – 40 г
С початков обрезаем зернышки кукурузы и отделяем их друг от друга, или просто берем консервированную и сцеживаем с нее жидкость.
В ковше или другой удобной посуде растапливаем кусочек сливочного масла, всыпаем зернышки кукурузы и обжариваем их до золотистой корочки.
После этого к кукурузе добавляем сливочный крем-сыр, соль, молотый перец, паприку или другие любимые специи по желанию. Постоянно помешиваем кукурузу, чтобы не пригорело.
Твердый сыр натираем на терке и также добавляем к кукурузе.
"Это может быть моцарелла, прикопченный, или просто засыхающий в холодильнике", - отметила кулинар.
Жарим кукурузу с сыром примерно 5 минут до момента, когда сыр полностью растает, постоянно помешивая.
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