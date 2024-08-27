У себя в Instagram участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом традиционного болгарского блюда – холодного супа таратор.
"Это нереально вкусный холодный суп, который готовится быстро, имеет мало калорий и идеально смакует летом (и не только)", - отметила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Готовится таратор очень просто и быстро. В расчете на две порции холодного супа таратор "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- огурцы – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- грецкие орехи – 2 шт.
- греческий йогурт – 300 г
- вода - 200 г
- растительное масло (звезда "Мастер Шеф" советует льняное, но можно заменить любое другое)
- укроп – по желанию
- соль – по вкусу
- семена подсолнечника – для подачи
Огурец "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк чистит от кожуры и нарезает тонкой соломкой. Укроп мелко нарезаем, грецкие орехи измельчаем ножом. Чеснок выжимаем через пресс или натираем на терке.
В глубокой миске смешиваем нарезанные огурцы и укроп, грецкие орехи, чеснок, добавляем соль по вкусу, поливаем льняным маслом и перемешиваем.
В отдельной миске "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разводит йогурт водой до консистенции кефира, заливает этой жидкостью таратор, а сверху посыпает холодный суп небольшим количеством семян подсолнечника.
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