Известный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный украинский пирог с маком.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 550 г

молоко (чуть теплое) – 300 г

дрожжи свежие – 25 г

сахар – 100 г

сливочное масло 82.5% - 40 г

яйцо – 1 шт.

соль - щепотка

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мак - 200 г

сливочное масло 82.5% - 100 г

пряности (корица, сухой имбирь) – по желанию

сахар – 150 г

орехи грецкие - 150 г

груша уваренная – 200 г (3 груши чистим, нарезаем мелкими кубиками и провариваем с 70 г сахара)

Кроме того, нам понадобится 1 яичный желток + 20 г молока для помазки, а также 100 г сиропа (от уваривания груши).

В молоке "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растворяет сахар и дрожжи и оставляет на 10-15 минут. После этого добавляем яйцо, перемешиваем, всыпаем муку с щепоткой соли и замешиваем тесто.

Даем тесту постоять 30 минут, затем добавляем мягкое сливочное масло и еще раз вымешиваем. Оставляем тесто отдыхать еще примерно час, чтобы начало подниматься.

Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит начинку. Для этого мак сначала перетираем в ступке или с помощью кофемолки, затем добавляем воду в пропорции 1:1,5, всыпаем сахар, ставим на огонь и провариваем (после закипания минут 15) до легкого загустения.

Маку даем остыть. После этого добавляем к нему мягкое сливочное масло и ваниль по желанию.

Тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на две части, и на смазанной растительным маслом рабочей поверхности растягивает каждую руками в большой прямоугольник.

На тесто равномерно выкладываем маковую начинку, уваренную грушу, измельченные орешки и посыпаем специями для аромата, плотно заворачиваем рулет, смазываем его смесью желтка с молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-27 минут.

Готовый маковый рулет, когда он еще горячий, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует смазать сверху сиропом для сладкой глянцевой корочки. Подаем пирог после того, как он остынет.

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