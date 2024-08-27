Пенсионные выплаты часто дополняются разными надбавками, такими как доплаты за возраст, место жительства и т.д. Однако иногда кажется, что основная пенсионная сумма остается неизменной. Прибавки к пенсиям возрастают при достижении определенного возраста, однако не всегда кажется, что основная выплата увеличивается. Об этом сообщили в ПФУ .

Обычно прибавки к пенсии назначаются при наличии избыточного стажа или при достижении определенного возраста.

К примеру, надбавки по возрасту предоставляются на 70, 75 и 80 годах и выплачиваются ежемесячно.

Размер надбавок по возрасту следующий:

В 70 лет - 300 гривен;

В 75 лет – дополнительно 156 гривен, общий размер надбавки составляет 456 гривен;

В 80 лет – еще 114 гривен, общий размер надбавки составляет 570 гривен.

Дополнительно, в 73 года устанавливается непересматриваемая доплата в размере 300 гривен.

Следует отметить, что эти надбавки к пенсии предназначены для лиц, чья основная выплата меньше 10 340,35 гривен. Если пенсионная выплата немного меньше этой суммы, например, 10 040 гривен, то максимальная надбавка даже в 80 лет будет составлять 300 гривен. Таким образом, эти доплаты только повышают выплату до максимально допустимого уровня, но не превышают его. Поэтому может показаться, что основная пенсионная сумма не растет.

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