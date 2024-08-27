Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, поэтому народные депутаты могут рассмотреть его в любое время.

В Украине планируется ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума. Сумма штрафа может составить 17 000 гривен, а за повторное нарушение она вырастет до 34 000 гривен. Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, поэтому народные депутаты могут рассмотреть его в любое время.

В пояснительной записке к документу указано, что введение штрафов необходимо из-за того, что некоторые водители устанавливают на своих автомобилях оборудование, существенно увеличивающее шум работы двигателя. Это:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает социальное недовольство.

Особенно обостряет ситуацию то, что во время военного положения такие шумовые звуки могут напоминать звуки вражеских беспилотников, что создает иллюзию авиационной и ракетной угрозы, отвлекая таким образом вооруженные силы и правоохранители.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется введение штрафов и возможное лишение права управления транспортным средством. В частности:

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен.

За повторное нарушение штраф будет составлять 34 000 гривен и возможно лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако право на управление может не быть отобрано. Законопроект также предусматривает, что за повторное нарушение можно ограничиться только штрафом.

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