В Украине пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, но не все имеют право на них. Размер социальной помощи зависит от трудового стажа, состояния здоровья и других факторов. Об этом сообщили в ПФУ.

Лица пенсионного возраста, не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут воспользоваться возможностью получения временной государственной помощи.

Для получения такой поддержки необходимо обратиться в местный орган социальной защиты и подать заявление вместе с пакетом документов.

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Для этого нужно подать заявление и документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья в соответствующие органы.

Напомним, пенсионеры с пенсией до 3250 гривен имеют право на автоматическую надбавку от ООН. Чтобы получить эту доплату, нужно проживать в зонах потенциальных или активных боевых действий, не получать выплаты для внутренне перемещенных лиц и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Министерство социальной политики сообщило украинцам также, что в рамках этого проекта до конца года более 470 тысяч пенсионеров получат дополнительные выплаты.

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Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.