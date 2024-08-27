В условиях всеобщей мобилизации украинцы все чаще ищут работу в компаниях, которые могут забронировать своих сотрудников. В ответ на дефицит работников некоторые работодатели предлагают зарплату до 30 тысяч гривен, а иногда даже гораздо больше – до 70 тысяч гривен. Самый большой спрос наблюдается на рабочие специальности.
На большом портале по поиску работы появились специальные разделы с вакансиями, предусматривающими бронирование сотрудников. Это позволяет работодателям привлекать кадры на позиции, где существует нехватка рабочих рук.
Больше всего вакансий с бронированием предлагаются в следующих отраслях:
- Рабочие специальности и производство - 2079 вакансий по состоянию на 22 августа;
- Логистика и склады – 887 вакансий;
- Медицина и фармацевтика - 698 вакансий;
- Администрирование и руководство среднего звена – 658 вакансий;
- Розничная торговля - 642 вакансии.
Хотя формальное экономическое бронирование в Украине еще не было введено, ряд компаний, не обязательно из оборонной сферы, уже используют его альтернативы.
Для бронирования работника предприятию нужно соответствовать одновременно трем из семи критериев, установленных Министерством экономики:
- Общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает 1,5 млн. евро (около 59,34 млн. грн.).
- Объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн. евро.
- Предприятие входит в список государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности.
- Предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориального общества (по критериям отраслевых министерств или органов местного самоуправления).
- Отсутствие задолженности по ЕСВ.
- Размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021 года.
- Предприятие является резидентом "Дія.Сити".
Источник : OBOZ.UA.
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