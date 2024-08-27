На большом портале по поиску работы появились специальные разделы с вакансиями, предусматривающими бронирование сотрудников.

В условиях всеобщей мобилизации украинцы все чаще ищут работу в компаниях, которые могут забронировать своих сотрудников. В ответ на дефицит работников некоторые работодатели предлагают зарплату до 30 тысяч гривен, а иногда даже гораздо больше – до 70 тысяч гривен. Самый большой спрос наблюдается на рабочие специальности.

На большом портале по поиску работы появились специальные разделы с вакансиями, предусматривающими бронирование сотрудников. Это позволяет работодателям привлекать кадры на позиции, где существует нехватка рабочих рук.

Больше всего вакансий с бронированием предлагаются в следующих отраслях:

Рабочие специальности и производство - 2079 вакансий по состоянию на 22 августа;

Логистика и склады – 887 вакансий;

Медицина и фармацевтика - 698 вакансий;

Администрирование и руководство среднего звена – 658 вакансий;

Розничная торговля - 642 вакансии.

Хотя формальное экономическое бронирование в Украине еще не было введено, ряд компаний, не обязательно из оборонной сферы, уже используют его альтернативы.

Для бронирования работника предприятию нужно соответствовать одновременно трем из семи критериев, установленных Министерством экономики:

Общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает 1,5 млн. евро (около 59,34 млн. грн.). Объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн. евро. Предприятие входит в список государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности. Предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориального общества (по критериям отраслевых министерств или органов местного самоуправления). Отсутствие задолженности по ЕСВ. Размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021 года. Предприятие является резидентом "Дія.Сити".

Источник : OBOZ.UA.

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