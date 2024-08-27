С 1 сентября украинцы снова будут платить за электроэнергию по предварительному тарифу - 4,32 грн за киловатт-час. Нынешняя цена останется неизменной на длительный период. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что действие текущего тарифа на электроэнергию для украинцев, который составляет 4,32 грн за киловатт-час, будет сохранено до конца апреля 2025 года. Она отметила, что тарифы не будут изменяться в течение этого периода.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что тариф закреплен постановлением правительства. По его словам, согласно Постановлению №632, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений до 30 апреля 2025 года, то есть до завершения отопительного сезона 2024/25 года.

В течение года с мая 2023 по май 2024 тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли в среднем на 18,6%.

При этом электроэнергия подорожала на 63,6%, тогда как стоимость других услуг осталась без изменений. По данным Госстата, кроме электроэнергии также произошло повышение стоимости таких услуг:

управление многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

Источник: OBOZ.UA

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