Ежедневный гороскоп на 27 августа, то, что должно остаться, останется.

Овен

21 марта – 19 апреля

Кто-то может исчезнуть из вашей жизни сегодня, к лучшему или к худшему. Они могут переехать или дружба может распасться, но в любом случае лучше оставить прошлое в прошлом. Независимо от того, найдете ли вы твердое завершение или станете жертвой постепенного дрейфа, позвольте этому человеку двигаться дальше и позвольте вашему разуму удерживать пространство для себя, когда он уйдет. Вам не нужно спешить, чтобы закрыть пустоту, которую он оставил. Со временем удовлетворение придет естественным образом.

Телец

20 апреля-20 мая

Что-то движет вас ко всему свежему и новому прямо сейчас, что является хорошим способом уйти от некоторых тяжелых воспоминаний. Возможно, кто-то пытается вернуть вас в прошлое с помощью негативных сплетен о людях, которых вы оба знаете, или воспоминаний о плохих временах. Не позволяйте им тянуть вас вниз! У вас есть возможности веселиться в настоящем, так что воспользуйтесь ими и не оглядывайтесь на вещи, которые вы не можете изменить.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Личностные изменения могут внезапно стать заметными для вас сейчас — возможно, вы недавно отпустили метафорическую часть себя или буквальный объект, который был большой частью вашей юности. Помните, что движение вперед не означает, что вы больше не вы. Мы все растем и меняемся каждый день; это просто трудно осознать, потому что это происходит так постепенно. Если вы заметили, что больше не резонируете со старым аспектом себя, это нормально — отпустить его.

Рак

21 июня-22 июля

Сверхдостижение не всегда является тем, чем его представляют, особенно сегодня. Вы можете чувствовать давление, от себя или других, чтобы сделать больше, чем вы реально можете сделать за то время, которое у вас есть. Будьте честны с собой и окружающими относительно того, что вы действительно можете сделать прямо сейчас, и соответствующим образом устанавливайте свои ожидания. Вы почувствуете себя лучше, когда будете планировать задачи, которые вы действительно сможете выполнить, и эти хорошие чувства могут перенестись в завтрашний день.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы можете почувствовать искушение исказить правду, чтобы выставить себя или кого-то другого немного лучше, но даже невинная ложь плохо отразится на рассказчике. Будьте максимально честны сегодня! Если вы не можете сказать ничего доброго, возможно, вам вообще не захочется ничего говорить. Лучше промолчать, чем что-то выдумывать, и другие оценят вашу честность. К тому же, человек, с которым вы говорите, может уже знать правду.

Дева

23 августа – 22 сентября

Работа или другие обязанности могут показаться вам слишком тяжелыми в данный момент, а те же старые виды, которые вы привыкли видеть каждый день, могут вас угнетать. Возможно, пришло время сменить обстановку! Вырвавшись из рутины и проведя некоторое время на природе, вы сможете вернуть себе весенний настрой. Даже если это будет просто поход в парк или поездка по красивой части города, найдите визуальное вдохновение, чтобы прогнать хандру.

Весы

23 сентября – 22 октября

Начните сегодня с чего-то, что резонирует с вами духовно. Это прекрасное время, чтобы стать немного строже в том, как вы проводите свой день — направьте эту дисциплину на творческий или духовный всплеск роста — это как раз то, что нужно. Вы можете брать уроки музыки, изучать инструменты для медитации или заниматься садоводством и обрабатывать землю руками. Что бы это ни было, это может действительно помочь вам соединиться со своим внутренним «я».

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Вас может ожидать социальный стимул. Возможно, вам захочется спрятаться в помещении или сосредоточиться на работе прямо сейчас, но вы можете упустить действительно хорошее время, если сделаете это. Если друзья приглашают вас куда-нибудь или вам на глаза попадается афиша мероприятия, не упускайте шанса немного принарядиться и пообщаться. Жизнь коротка! Независимо от того, находите ли вы возможность случайно или намеренно выделяете для нее время, скорее всего, будет полезно встретиться с друзьями.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Кто-то в вашей группе может попытаться сегодня выйти за свои рамки, и вам, возможно, придется следить за тем, чтобы они не создавали трещин или разрывов в параметрах, которые помогают вам чувствовать себя в безопасности. Даже если вы обычно предпочитаете убедиться, что все остальные ладят и веселятся, иногда за счет собственного комфорта, ваше счастье также важно. Включите себя в свой круг общения, но не стесняйтесь быть твердыми в своих границах!

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня у вас большой потенциал для успеха, но он во многом зависит от вашей способности понимать, когда веселье должно закончиться и наступает время ответственности. К счастью, вы, скорее всего, хорошо понимаете, как быть ответственным, но не будьте настолько строги к себе, чтобы в итоге не получить никакого веселья. Сплошная работа и отсутствие развлечений сделают день скучным, и вам, вероятно, нужно подзарядить свои батарейки веселья прямо сейчас! Найдите баланс между надежностью и отвлечением.

Водолей

20 января – 18 февраля

Люди, с которыми вы сейчас встречаетесь, могут видеть вас более открытым, чем вы обычно бываете. Хотя нормально открываться новым людям в вашей жизни, если вы чувствуете себя комфортно, вам не обязательно делиться чем-то, что вы предпочли бы сохранить в тайне. Не стесняйтесь задавать им больше вопросов в ответ. Это может помочь вам обоим понять, хотите ли вы продолжать узнавать друг друга или нет, без необходимости кому-либо из вас раскрывать все о себе.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Прошлое — это повторяющаяся тема для вас в данный момент. Оглянитесь на свои старые социальные группы — дружба, которая уже выдержала испытание временем, вероятно, стоит продолжения. Это отличный день, чтобы снова собрать первоначальную команду! Встреча с людьми, которые знают вас много лет, будь то лично или в сети, может принести вам большую пользу. Сделайте все возможное, чтобы эта дружба продолжалась долгие годы.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.