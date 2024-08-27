Узнайте, как правильно ухаживать за малиной в конце сезона, чтобы повысить урожайность и обеспечить здоровый рост кустов на следующий год.

Конец сезона малины – это важный период, когда нужно правильно ухаживать за малиной. Если ваши кусты уже завершили плодоношение, пора уделить им внимание. Далее расскажем, как правильно ухаживать за малиной, чтобы обеспечить высокий урожай в следующем году.

Рекомендации по уходу

На дачах часто выращивают обычную малину, которая не ремонтантна, и она требует обрезки. Однако не все побеги следует удалять. Чтобы эффективно ухаживать за малиной, необходимо осмотреть кусты на наличие одревесневших веток – их нужно вырезать под корень, поскольку они старые и не принесут хороший урожай следующему сезону.

Зеленые побеги следует оставить, но обратите внимание на их состояние. Если на зеленых побегах заметны признаки грибковых заболеваний или темные пятна, их следует обрезать. Это важный аспект, когда вы планируете правильно ухаживать за малиной.

Подкормка

После завершения плодоношения и обрезки малиновые кусты нуждаются в подкормке. Рекомендуется использовать сульфат калия в расчете на 2 столовые ложки на 10 литров воды, поливать по влажной почве. Этот этап также является частью того, как ухаживать за малиной, чтобы она оставалась здоровой и плодоносной.

Кроме того, необходимо внести суперфосфат – по 2 столовых ложки на квадратный метр. После этого разрыхлите почву неглубоко, чтобы не повредить корни. Перед наступлением холодов важно ухаживать за малиной, обработав кусты бордоской жидкостью для профилактики грибковых заболеваний.

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