Одним из распространенных нарушений является переход дороги на красный сигнал светофора - за это можна попасть на денежный штраф.

Пешеходы, как и все участники дорожного движения, должны соблюдать правила безопасности. Одним из распространенных нарушений является переход дороги на красный сигнал светофора.

Пешеходов могут оштрафовать за следующие нарушения:

Выход на проезжую часть без уверенности в отсутствии опасности для себя и других участников движения.

Внезапный выход на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

Допуск детей дошкольного возраста на проезжую часть без присмотра взрослых.

Переход дороги вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полосы для движения в обоих направлениях, а также в местах с ограждением.

Задержка и остановка проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Движение по автомагистрали или дороге для автомобилей, кроме пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Переход дороги на запрещенный сигнал светофора.

Согласно части первой статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) пешеходы несут ответственность за нарушение правил дорожного движения, в частности за неповиновение сигналам регулирования дорожного движения, переход дороги в неустановленных местах или перед приближающимися транспортными средствами, а также за другие нарушения ПДД. Согласно этой статье, за нарушение предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

Согласно части третьей статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходы, нарушающие правила дорожного движения в состоянии опьянения, могут быть оштрафованы на 680 гривен. В 2023 году полиция зафиксировала 3741 случай таких нарушений.

Часть четвертая этой же статьи предусматривает ответственность за нарушение ПДД, создающих аварийную ситуацию. За такие действия предусмотрен штраф в размере 850 гривен или исполнение от 20 до 40 часов общественных работ. В 2023 году полиция обнаружила 128 подобных случаев.

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