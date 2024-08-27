Все началось с поста боевого медика 35-й бригады морской пехоты Петра Конопли, опубликовавшего в Facebook видео, на котором показал стены своей палаты.

В последнее время в обществе обсуждают ситуацию вокруг одесской психиатрической больницы №2, где лечатся, в частности, военные. Горячая дискуссия возникла из-за условий пребывания пациентов и качества питания. Уже пришлось вмешаться в Министерство здравоохранения, представительство уполномоченного по правам человека в области и Одесскую областную военную администрацию.

Все началось с поста боевого медика 35-й бригады морской пехоты Петра Конопли, опубликовавшего в Facebook видео, на котором показал стены своей палаты, покрытые плесенью, и раскритиковал качество еды в больнице.

Военный, сам одессит, описал условия в одесской психиатрической больнице №2 как бесчеловечные. В своем видео он показал заплесневевшие стены палаты, плохие условия и неудовлетворительное питание, которое по его мнению является настоящей "гадоостью". Мужчина также рассказал, что ни в одном другом лечебном учреждении, где он находился, таких ужасающих условий не было.

Он призвал пользователей распространить его видео и объявил голодовку. Военный продемонстрировал свою палату с облупленными стенами и плесенью, а также рассказал об отсутствии овощей и фруктов в питании: «У нас нет овощей, фруктов. облезшие стены, грибок, и я не собираюсь это терпеть».

Руководитель больницы Станислав Серветский объяснил ситуацию тем, что заведение не приспособлено для лечения военных, ни по количеству койко-мест, ни по специфике питания. Он также указал на проблемы с финансированием и нехваткой персонала.

Серветский объяснил, что приготовление пищи для психически больных пациентов имеет свои особенности из-за приема ими определенных лекарственных препаратов. "Пациенты часто теряют глотательный рефлекс из-за медикаментов, поэтому пища должна быть специально приготовлена. Она пропаривается или проваривается, каши перетираются в состояние пюре, а мясо перемалывается", - отметил он.

Кроме того, рассказывает Серветский, гражданские больницы и больницы для военных отличаются по уровню финансирования.

В Министерстве здравоохранения в тот же день объявили, что разбираются с ситуацией. Комиссия изучает факты, озвученные военным. Она также должна выяснить, почему пациентов сразу не разместили в помещениях больницы с надлежащими условиями.

В психбольницу также прибыли представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области Мария Попова и первый заместитель Одесской областной военной администрации Александр Харлов.

Мария Попова выразила свою решительную критику, отметив, что увиденное не выдерживает никакой критики. "Эта кухня, это просто какой-то ужас. В принципе, слова человека, выложившего видео, подтверждаются. И подтверждаются они не только словами военнослужащих, но и тем, что мы увидели" — сказала она.

Александр Харлов, в свою очередь, отметил, что финансирование заведения действительно ограничено, и отметил, что стоимость ежедневного питания для военных сейчас составляет всего 100 гривен.

Руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева подтверждает, что это распространенная проблема для больниц, находящихся на балансе территориальных общин.

"Моя служба видела не одно и не два таких заведения... Одесский областной совет мог бы отказаться от нескольких клумб, замены асфальта или премий аппарата, но она должна была бы отремонтировать все учреждения здравоохранения" — отметила она.

Источник: ВВС.

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