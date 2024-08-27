Синоптик рассказала, какая будет погода 27 августа в Украине.

27 августа в Украине будет жаркая погода , максимальная температура воздуха составит +30+35 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме.

В южных областях страны температура воздуха будет высокой, однако самой низкой в ​​Украине - прогнозируется в течение дня +27+31 градус.

Дожди в большинстве регионов Украины маловероятны, но в южной части локальный циклон над Черным морем может вызвать местами грозовые дожди.

27 августа погода в Киеве будет ясной и без осадков. Во Львове утром будет ясная погода, в течение дня пасмурно, осадков не ожидается.

В Харькове тоже будет солнечная погода, без осадков. В Одессе облачно, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве - +32 днем ​​и +22 ночью. Во Львове - +30 днем ​​и +20 ночью. В Харькове - +32 днем ​​и +21 ночью. В Одессе - +30 днем ​​и +25 ночью.

Ослабление жары в Украине постепенно начнется со 2-3 сентября.

2 сентября в День Знаний в большинстве областей Украины будет жара, на востоке - сильная жара, в западных областях уже было ощутимое похолодание.

Народные традиции на 27 августа, среди наших предков было немало примет на этот день, в частности смотрели, какой день, если утром туман, значит, скоро будут ливни.

Если поздно появились цветы на рябине – это до теплой осени, видите много желудей, то зима будет холодной и суровой.

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