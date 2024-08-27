Известный щеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил, эти котлеты не только вкуснее, но и полезнее мясных.

Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети, сочные котлеты из тунца – это не просто рыбные котлеты, а настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, полезное и необычное.

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 банка

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Соль, перец, специи – по вкусу

Сок половины лимона

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 2-3 ст.л.

Приготовление:

Выложите тунец из банки в глубокую миску и разомните его вилкой, чтобы получилась однородная масса, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Морковь и кабачок натрите на крупной терке и добавьте к тунцу.

Лук нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите и отправьте в ту же миску.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее посолите, поперчите, добавьте любимые специи и сок лимона. Все тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Вбейте яйца, всыпьте муку и снова перемешайте массу до однородного состояния.

Сформируйте котлеты нужного размера и обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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