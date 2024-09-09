Чтобы правильно подготовить смородину к зиме, необходимо учитывать несколько важных аспектов. Подготовка смородинового куста к зимнему периоду не ограничивается только внесением удобрений, мульчированием и созданием укрытий. Чтобы эффективно подготовить смородину к зиме, необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. Не стоит надеяться, что вредители погибнут сами в течение зимы или их можно будет уничтожить весенней обработкой. Поэтому подготовить смородину к зиме правильно значит производить обработку осенью.

Почему это важно

При уходе за смородиной следует учитывать основных врагов – клещей, тлей и других насекомых. Кроме вредителей, следует также обратить внимание на возможные заболевания, такие как мучнистая роса, различные пятнистости, мозаика и серая гниль. Поэтому подготовить смородину к зиме правильно включает в себя борьбу не только с вредителями, но и потенциальными болезнями растений.

Обработка

Обработку следует проводить только после обрезки и других необходимых процедур. Важно знать о заболеваниях, не подлежащих лечению; в таких случаях лучше удалить пораженный куст. Осенью можно использовать более концентрированные растворы, чем весной. Для опрыскивания рекомендуется бордоская смесь, препараты Батрайдер, Алиот и другие. В отличие от народных средств эти препараты надежны, долговременны и эффективны, что помогает укрепить иммунитет растения и обеспечить правильную подготовку смородины к зиме.