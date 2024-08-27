Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадський считает, что мобилизация лиц с 18 лет обоснована.

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадський считает, что мобилизация с 18 лет целесообразна, поскольку молодые солдаты наиболее эффективны в боевых условиях.

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадський считает, что мобилизация лиц с 18 лет обоснована. По его мнению, молодые солдаты показывают лучшие результаты в боевых условиях.

"Этот ресурс наиболее эффективен. Верхний порог - до 45. Понятно, что пожилые люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. Вдруг на него одевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров. Он сделает это хуже молодого, пусть даже неподготовленного физически парня. Если молодой испытывает травмы, то скорее восстановится – это законы биологии. объясняет офицер.

Евгений "Гром" Громадський подчеркивает, что таким образом украинская армия сможет быстрее сформировать высококвалифицированный личный состав, что повысит эффективность и скорость реакции в условиях войны.

Напомним, предельный возраст пребывания лица на военной службе установлен частью 1 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Часть вторая этой же статьи устанавливает, что военнослужащий, имеющий высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признанный военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, может быть оставлен на военной службе сверх предельного возраста срок до 5 лет, но исключительно по просьбе такого военнослужащего.



Источник: LB.ua.

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