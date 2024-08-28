В Киевстар сообщили, что украинцы имеют "особую связь".

Поздравление опубликовала пресс-служба Киевстар в Фейсбуке.

"Потому что единство - наша сила Поддерживаем ВСУ и верим в Украину! С Днем Независимости", - говорится в поздравлении.

Однако в комментариях клиенты Киевстар указали на проблемы, с которыми им пришлось столкнуться:

"моя мама 12 августа пополнила счет на 150 грн по своему тарифу, сегодня ей пришло смс, что через 3 дня ей нужно снова пополнять счет, это как не слишком жирно платить вашей конторе, при том, что вы не может обеспечить людей в деревне нормальной связью на протяжении всего своего существования, а сейчас так вообще там проблема у людей со связью, она исчезла даже там где раньше была и у вас еще хватает наглости людям повышать стоимость на ваши хр**овые услуги", - жалуется пользовательница сети, на что в Киевстаре ответили:

"пополнять счет вы можете в любой день, смс лишь напоминает о плановой дате списания за тариф. С какими сложностями в работе связи столкнулись? напишите, пожалуйста, нам в частные сообщения ваш счет и детали для проверки".

Еще одна клиентка Киевстар поделилась схожей проблемой:

"Очень разочарована услугами и тарифами от Киевстар. Пополнила счет вчера, а сегодня пришла SMS, чтобы еще пополнить счет на 105 грн... Вы что думаете, что мне еженедельно дают по 2725 пенсии... нет - только раз в месяц!

Думаю , что многие пенсионеры откажутся от ваших услуг, потому что пользуются телефонами без интернета".

В Киевстаре ответили: "напишите свой номер и детали ситуации в личные сообщения, проверим почему так произошло".

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