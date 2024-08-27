Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм, булочки Бао – это настоящее удовольствие для любителей азиатской кухни. Эти мягкие и воздушные булочки с сочной начинкой станут настоящим хитом на любом столе.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты для теста:

  • Теплое молоко – 100 мл
  • Теплая вода – 100 мл
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Дрожжи – 1 ст.л.
  • Мука – 400-450 г
  • Растительное масло

Ингредиенты для начинки:

  • Говядина – 300 г
  • Синий лук – ½ шт.
  • Сладкий перец – 100 г
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Кунжут – 10 г
  • Петрушка – по вкусу

Приготовление:

Смешайте теплое молоко, воду, сахар, соль и дрожжи. Постепенно добавьте муку, замесив тесто. Выложите тесто в глубокую миску, предварительно смазанную растительным маслом, и сверху также смажьте тесто маслом. Накройте миску пищевой пленкой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в пласт и вырежьте круги. Каждый круг смажьте растительным маслом, сверните пополам и положите внутрь кусочек пергамента, чтобы булочки не слиплись во время приготовления, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Поместите булочки в пароварку на пергаменте и готовьте на пару в течение 15-20 минут, пока они не станут пышными и мягкими.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, далее говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и сладкий перец, обжаривайте еще несколько минут. Влейте соевый соус, добавьте томатную пасту и кунжут, продолжайте готовить.

Откройте булочки, удалите пергамент и начините их приготовленной начинкой из говядины и овощей. Украсьте свежей петрушкой и подавайте горячими.

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