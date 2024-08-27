Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм, булочки Бао – это настоящее удовольствие для любителей азиатской кухни. Эти мягкие и воздушные булочки с сочной начинкой станут настоящим хитом на любом столе.
Ингредиенты для теста:
- Теплое молоко – 100 мл
- Теплая вода – 100 мл
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Дрожжи – 1 ст.л.
- Мука – 400-450 г
- Растительное масло
Ингредиенты для начинки:
- Говядина – 300 г
- Синий лук – ½ шт.
- Сладкий перец – 100 г
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Кунжут – 10 г
- Петрушка – по вкусу
Приготовление:
Смешайте теплое молоко, воду, сахар, соль и дрожжи. Постепенно добавьте муку, замесив тесто. Выложите тесто в глубокую миску, предварительно смазанную растительным маслом, и сверху также смажьте тесто маслом. Накройте миску пищевой пленкой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в пласт и вырежьте круги. Каждый круг смажьте растительным маслом, сверните пополам и положите внутрь кусочек пергамента, чтобы булочки не слиплись во время приготовления, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Поместите булочки в пароварку на пергаменте и готовьте на пару в течение 15-20 минут, пока они не станут пышными и мягкими.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, далее говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и сладкий перец, обжаривайте еще несколько минут. Влейте соевый соус, добавьте томатную пасту и кунжут, продолжайте готовить.
Откройте булочки, удалите пергамент и начините их приготовленной начинкой из говядины и овощей. Украсьте свежей петрушкой и подавайте горячими.
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