На прошлой неделе курс валют демонстрировал ограниченные колебания. На межбанковском рынке котировки курсов двигались в обе стороны.

Банкирша Анна Золотько отметила, что в начале недели максимальные котировки достигли 41,40 гривны за доллар в понедельник. В конце четверга и начале пятницы курс снизился до минимальных значений - 41,20 гривны за доллар. Также она объяснила, как повлияет начало учебного года на курс доллара.

"Стабилизация курса на межбанке в последние недели привела к ощутимому ослаблению спроса на наличном рынке, из-за чего стоимость доллара оставалась почти неизменной, находясь в узком диапазоне 41,40 - 41,50 гривен за доллар", - сообщила Золотько.

По данным НБУ, за последние две недели августа наблюдается значительное сокращение чистой покупки валюты населением. В июле средний недельный показатель покупки валюты составил около 250 миллионов долларов.

В частности, в период с 12 по 16 августа разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты снизилась до 130 миллионов долларов в пользу покупки. Подобная тенденция сохранялась и на прошлой неделе. Это свидетельствует об уменьшении девальвационных ожиданий украинцев на фоне стабилизации валютного курса.

На этой неделе банкирша прогнозирует, что тенденции на валютном рынке останутся стабильными. На межбанковском рынке возможно некоторое увеличение колебаний курса, но наличный рынок, по всей вероятности, будет реагировать на эти изменения менее чувствительно. В конце недели, в связи с началом выплат зарплат, может наблюдаться незначительное удорожание доллара.

Источник: 24 Канал.

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