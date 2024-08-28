Известный щеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил, что такой шашлык станет настоящим украшением вашего стола, удивив гостей.

Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в видео, опубликованном в Инстаграм, этот сочный куриный шашлык – отличный выбор для летних пикников и уютных вечеров на природе.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра - 1 кг

Бекон - 600-700 г

Лук – 3 шт.

Розмарин - 2 веточки

Соль – 1 ч.л.

Черный молотый перец – ½ ч.л.

Приготовление:

Куриное филе слегка отбейте, чтобы мясо стало более нежным и лучше пропиталось маринадом. Лук нарежьте полукольцами, а розмарин измельчите, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой миске смешайте филе с луком и розмарином, добавьте соль и черный молотый перец. Хорошо размешайте. Оставьте мариноваться на 1 час.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее разложите пищевую пленку на рабочей поверхности, выложите на нее полоски бекона. Сверху на каждые две полоски бекона уложите по два куска маринованного филе. Заверните мясо в бекон, формируя рулеты. Используйте пищевую пленку для удобства.

Готовые рулетики осторожно нанизывайте на шампуры, придавая им округлую форму. После этого аккуратно разрежьте рулеты на порционные куски, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Готовьте шашлык на углях к золотистой корочке, регулярно переворачивая шампуры. Время приготовления составляет около 20 минут.

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