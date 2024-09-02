Украинское правительство продлило льготный тариф на газ для населения и теплопроизводителей до мая 2025 года, что позволит сохранить цены на отопление на уровне прошлого сезона.

Украинское правительство установило льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей, который будет действовать до мая 2025 года.

Об этом рассказал народный депутат Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. По его словам, правительство решило продлить специальные обязательства по цене на газ до конца следующего отопительного сезона.

В настоящее время специальные обязательства для НАК "Нафтогаз" по ценам на газ для населения и теплопроизводителей, действовавших до 31 августа, были такими: 7,96 гривны за кубометр для населения и 7,42 гривны за кубометр для теплокоммунэнерго.

Гетманцев отметил, что "Нефтегаз" поставляет газ для 12,4 миллиона потребителей, что составляет 98% рынка. Он также отметил, что рыночные цены на газ уже значительно выше: в августе средняя цена составила 13,05 гривны за кубометр, а к сентябрю она выросла до 13,77 гривны.

Цены на газ в Европе также находятся на высоких уровнях и приближение зимы традиционно ведет к их росту. Гетманцев объяснил, что продление специальных обязательств позволит гражданам платить за газ столько же, сколько и в прошлом сезоне, а теплопроизводителям - сохранить свои тарифы до мая следующего года.

Политик подчеркнул, что правительство понимает важность поддержки населения в сложный зимний период, особенно учитывая потери в генерации и остающиеся риски.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история