Стало известно, за что и кому придется платить больше и какие изменения нас ждут в сентябре.

Первый месяц осени не станет исключением в ряде ежемесячных изменений в законодательстве Украины, которые окажут влияние на тарифы на коммунальные услуги, размеры пенсий и социальных выплат. Сентябрь 2024 г. принесет повышение некоторых налогов и тарифов, упрощение процесса получения паспортов за рубежом, а также ряд других изменений, которые повлияют на жизнь украинцев.

Тарифы на коммунальные услуги в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года большинство бытовых потребителей не почувствуют изменений в тарифах на электроэнергию и газ. Однако стоимость водоснабжения может подлежать корректировке в редких случаях.

Тарифы на электроэнергию в Украине в сентябре

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Эта цена останется неизменной до конца апреля 2025 года, следовательно, в сентябре 2024 стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн/кВт-час.

Для потребителей с двухзонным счетчиком тариф на электроэнергию в ночное время составит 2,16 грн/кВт-ч.

Тарифы на газ в Украине в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей, обслуживаемых компанией "Нефтегаз", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Для потребителей других поставщиков цена на газ будет колебаться от 7,70 до 9,90 грн за кубометр. Сейчас большинство украинских домохозяйств (98% или 12 миллионов) получают газ от "Нефтегаза".

Тарифы на водоснабжение в Украине в сентябре 2024 года

С 1 сентября 2024 г. в Виноградовской общине Закарпатья вступают в силу новые тарифы на водоснабжение. Тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 28,00 грн за кубометр с НДС, а на централизованный водоотвод – 29,80 грн за кубометр с НДС.

Также с 1 сентября 2024 будут введены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киевской области. Тариф для коммунального предприятия "Гореничи", которое подчинено Белогородскому сельскому совету Бучанского района, будет перечислен. Для населения тариф на централизованный водоотвод будет составлять 34,16 грн. за кубометр с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей — 53,45 грн. за кубометр.

Повышение акцизов на горючее в Украине в сентябре 2024 года

С 1 сентября 2024 года правительство планирует повысить акцизные налоги на различные виды горючего, что может повлечь за собой рост цен на автозаправочных станциях. Акциз на бензин увеличится с 242,6 евро до 271,7 евро за тысячу литров, на дизельное топливо – с 177,6 евро до 215,7 евро, а на автогаз – с 55,6 евро до 59,2 евро.

По прогнозам Национального банка Украины, цены на топливо могут вырасти более чем на 9% до конца года. Законодатели считают, что повышение акцизов поможет снизить дефицит государственного бюджета.

Налог на новые автомобили в сентябре 2024 года

С сентября 2024 г. также ожидается повышение стоимости новых автомобилей через введение военного сбора в размере 15% от их цены при первой регистрации.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил необходимость сбора потребности в увеличении финансирования секторов безопасности и обороны Украины. Однако некоторые автодилеры прогнозируют значительное снижение продаж новых автомобилей в связи с этим нововведением.

Изменения в "Укрзализныце": новый сайт и тарифная политика

С 1 сентября 2024 года старый сайт "Укрзализныци" (booking.uz.gov.ua) будет закрыт. Приобретение и резервирование билетов теперь будет доступно через новый портал и мобильное приложение "Укрзализныци", а также через посторонние сервисы. При переходе на старый адрес автоматически открывается новая версия сайта, однако доступ к старому ресурсу будет сохраняться.

Кроме того, "Укрзализныця" внедряет новую тарифную модель для пассажирских перевозок, которая будет касаться как СВ, так и "Интерсити+". Планируемые изменения включают умеренное ежегодное повышение базовых тарифов с учетом инфляции или установления цен в зависимости от популярности рейсов и времени суток.

Изменения в тарифах "Киевстар"

С 1 сентября 2024 года "Киевстар" обновляет свои тарифы. Изменения коснутся как оплаченных, так и контрактных тарифов, в частности:

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Свет 2023

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия

Максимальный безлим 2019 года

Хотя стоимость тарифов будет изменена, детали еще не раскрыты.

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