Теплое лето может свидетельствовать о морозной зиме, но эксперты уверяют, что зима 2024-2025, по всей вероятности, будет умеренной с чередованием морозов и потеплений.

Последние годы дарили нам мягкие зимы без сильных морозов. Однако предугадать точный характер зимней погоды на 100% невозможно. Эксперты считают, что глобальное потепление влияет как на летнюю, так и на зимнюю погоду, поэтому чрезмерные морозы неизбежны. В то же время коммунальщики, имеющие многолетний опыт, убеждены, что погода носит циклический характер и после нескольких лет умеренных зим могут снова прийти сильные морозы и снегопады.

Декабрь

Температура в декабре по всей Украине будет в пределах нормы. Снег ожидается в начале месяца, но из-за повышенных температур он, скорее всего, сменится дождями и сильным ветром, особенно в южных областях. Первое похолодание и снег могут прийти поближе к Рождеству, что дает шанс отметить новогодние праздники в атмосфере снега и веселья.

Январь

Во второй декаде января морозы усилятся, но не умеренно по всей местности. Это похолодание будет длиться около 10 дней, после чего снова ожидаются температурные колебания: чередование потеплений и морозов. В западных областях температура может опускаться до -18-20°C. Вероятно, это будет последний холодный период этой зимы, поскольку январь обычно является самым холодным месяцем года.

Февраль

Февраль начнется потеплением и под ногами будет мокро. Середина месяца принесет снова снегопады и понижение температуры, что вызовет гололедицу, которая усилится порывистым ветром. Синоптики не исключают возможности еще нескольких снегопадов в конце февраля, но погода в целом будет спокойной и малопроблемной.

Источник: Retail Holding

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