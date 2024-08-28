Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 ноября, следовательно, вопрос отсрочок, обновление данных и штрафов остается актуальным – кроме того, начинается учебный год, и вопрос военного учета важен как для студентов.

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 ноября, поддержаны новые правила по отсрочкам и учету. Стало известно , какой будет мобилизация в сентябре.

1. Все 16-летние граждане Украины мужского пола обязаны встать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Невыполнение этой обязанности будет иметь юридические последствия.

В случае невыполнения учетных требований молодыми людьми, административный штраф будет наложен на родителей или опекунов. Размер штрафа зависит от конкретных обстоятельств.

Пока молодым людям не исполнится 18 лет, отсутствие на военном учете не препятствует выезду за границу. Однако после достижения совершеннолетия ситуация изменится, и исполнение этой обязанности станет обязательным для дальнейших действий.

2. В августе Верховная Рада приняла законопроект , изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации. Теперь мужчины, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне, тоже могут получить отсрочку.

Ранее от мобилизации освобождали мужчин, у которых погибли или пропали бесследно на войне полнородные родственники, но не распространяли это правило на неполнородных братьев или сестер. В настоящее время этот вопрос урегулирован новым законом.

Однако есть категории, которые не имеют права на отсрочку:

Студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней формах;

Студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

Многодетные мужчины с долгами по алиментам;

Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи по уходу;

Сотрудники предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны;

Лица со статусом "ограниченно пригодны", поскольку эта категория отменена;

Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (военнообязанные, получившие свидетельства о I и II группах инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медицинское освидетельствование).

Таким образом, представители этих категорий могут быть мобилизованы уже в сентябре.

3. Повестки в сентябре: в сентябре 2024 г. вступает в силу закон о мобилизации, принятый в мае, который определяет новые правила вручения повесток. Согласно новым нормам, повестки могут вручаться как в общественных местах, так и по месту жительства военнообязанного, а также направляться заказным письмом с описанием содержимого. Повестка считается полученной даже в случае, если лицо не забрало ее из почты.

Документ также уточняет, что повестки, формируемые через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (включая распечатанные версии), имеют такую ​​же юридическую силу, как и оформленные на официальном бланке. Повестка должна быть подписана лично руководителем ТЦК и заверена гербовой печатью.

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