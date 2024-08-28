Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога - ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала в Харькове информатора ФСБ. Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки российской разведки получить актуальную информацию об обороне Харькова. Во время спецоперации в областном центре был задержан агент ФСБ, который шпионил за украинскими военными. Детали сообщили в СБУ.

Подозреваемый пытался собрать и передать оккупантам координаты позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, обеспечивающих защиту воздушного пространства Харькова. Кроме того, он также обнаруживал месторасположение фортификационных сооружений и наибольшее сосредоточение личного состава Сил обороны.

Полученные геолокации планировалось использовать для нанесения воздушных ударов с использованием управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

Согласно данным следствия, задержанным осведомителем РФ оказался местный водитель, работавший в одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины.

Фигурант выполнял вражеские задачи, объезжая город под видом грузовых перевозок на служебном автомобиле, скрыто фиксируя расположение украинских военных позиций. После проведения разведки он обозначал потенциальные цели на Google Maps, создавал подробные описания и посылал информацию своему российскому куратору через мессенджер.

Служба безопасности Украины своевременно обнаружила и задержала вражеского информатора. Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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