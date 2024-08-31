Чтобы получить сочную, вкусную и полезную морковь , важно правильно подкормить морковь. Вот несколько народных методов, которые помогут вам эффективно прикормить морковь даже без использования современных минеральных удобрений:

Птичий помет. Это отличный вариант, чтобы прикормить морковь на ранних стадиях ее роста. Птичий помет богат богатыми растениями элементами. Для приготовления раствора помет нужно разбавить водой в соотношении 1/10, настаивать сутки, затем еще раз разбавить в такой же пропорции. Готовый раствор используйте для подкормки почвы между рядами моркови. Настой из сорняков. Сорняки содержат много азота и калия, что помогает прикормить морковь. Для приготовления настоя листья сорняков заливают горячей водой на 3/4 емкости. Емкость ставят на солнце и оставляют до прекращения пенения (2-3 недели), периодически перемешивая. Чтобы нейтрализовать неприятный запах полыни, можно добавить настой валерианы. Готовый настой разбавляют водой в соотношении 1/10 и используют для опрыскивания всходов моркови, тем самым прикормив ее. Зола. Зола является отличным способом прикормить морковь, благодаря содержанию натрия, калия и магния. Ее можно использовать двумя способами: Рассыпать золу по 250 г на 1 м² разрыхленного грунта и полить водой.

Развести 100 г золы в 10 л воды, настоять до следующего дня и поливать всходы моркови под корень, избегать попадания на листья.

Поливы и опрыскивания для подкормки моркови лучше проводить в прохладную безветренную погоду или ранним утром и вечером в жаркую погоду, чтобы избежать стресса для растений и уменьшить риск заболеваний.

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