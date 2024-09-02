Сегодня мы научимся приготовить французские булочки бриош – классический вид выпечки, который шеф Владимир Ярославский рекомендует для бургеров и хотдогов. Этот рецепт обязательно стоит попробовать!

Что такое бриош?

Это французские булочки, отличающиеся своим великолепием и нежностью. По традиционной технологии тесто для бриошей должно подходить длительное время. Сначала его замешивают как обычное дрожжевое, дают подняться, а затем останавливают процесс ферментации охлаждением. В холоде тесто выдерживают день, после чего формируют в небольшие формы. Благодаря этому булочки получаются высокими и воздушными. Чтобы не тратить много времени, вы можете приготовить французские булочки бриош по упрощенному рецепту от шефа Ярославского.

Как приготовить французские булочки бриош ?

Нагрейте молоко до 35 °C и налейте его в большую миску. Добавьте 15 г сахара, 70 г муки и сухие дрожжи. Перемешайте венчиком и накройте миску полотенцем. Оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы дрожжи активировались и смесь начала пениться. Добавьте 2 яйца, остальную муку и соль. Замесите гладкое, нелипкое тесто. Добавьте нарезанное холодное масло и замешивайте, пока масло полностью не вмешается в тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему хорошо подняться. Когда тесто поднимется, разделите его на кусочки по 90–100 г и сформируйте круглые булочки для бургеров и овальные для хотдогов. Выложите сформованные булочки в формы и дайте им подойти в теплом месте, чтобы они увеличились примерно в 3,5 раза. Взболтайте оставленное яйцо вилкой и смажьте булочки с помощью кисточки. Выпекайте бриоши при 190 С в течение 15 минут. Для лучшего результата используйте режим верхнего нагрева с конвекцией. Рекомендуется также поставить на нижний уровень духовки сковороду с водой, чтобы булочки получились особенно нежными и пышными.

Важно: Чтобы приготовить французские булочки бриош успешно, важно использовать качественные дрожжи. Лучше всего подходят только открытые сухие дрожжи. Если вы используете свежие дрожжи, возьмите 30 г. Чтобы хорошо подошло тесто, поместите его в теплую духовку, рядом поставьте сотейник с кипятком для создания оптимальных условий.

Благодаря этому рецепту вы сможете легко приготовить французские булочки бриош , которые станут отличным основанием для бургеров и хотдогов или просто вкусным дополнением к вашему столу.

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