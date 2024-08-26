Киевская лепешка – один из самых любимых уличных вкусностей в столице, и за ней часто стоят в длинных очередях. Но почему бы не попытаться приготовить киевскую лепешку дома? Вместе с известным шеф-поваром Владимиром Ярославским мы узнаем, как приготовить киевскую лепешку собственноручно!

Владимир Ярославский, украинский шеф-повар, ресторатор и судья МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ, поделился простым и вкусным рецептом, чтобы каждый смог приготовить киевскую лепешку дома.

"Это очень простой рецепт, без заваривания и яиц", - отмечает Владимир.

Рецепт киевской лепешки от шеф-повара:

В теплой воде (до 38 °C) растворите сахар и дрожжи. Для активации сухих дрожжей оставьте на 15–17 минут. Это важный этап, чтобы убедиться, что работают дрожжи. Затем добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Владимиру понадобилось 520 г муки, чтобы получить мягкое тесто, немного прилипающее к рукам. Вам может понадобиться больше муки в зависимости от качества. Оставьте тесто в теплом месте в час для подъема. Сосиски следует достать заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Тесто обомните и разделите на 13–14 кусочков по 70 г каждый. Для пирожков используйте по 50-60 г на единицу. Придайте кусочкам теста прямоугольной формы, оберните ими сосиски и хорошо защипните края, как у вареников. Снова оставьте сформированные изделия в теплом месте, чтобы они увеличились в 2,5 раза. Это позволит вам правильно приготовить киевскую лепешку. В это время нагрейте масло до 180 °C. Если у вас нет термометра, проверьте температуру, бросив кусочек теста в растительное масло – он должен жариться правильно. Осторожно выкладывайте лепешку в масло и жарьте примерно по 1 минуте с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую лепешку выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Приятного аппетита!

Несколько полезных советов:

Выкладывайте сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента – это упрощает их перемещение во фритюр.

Не делайте тесто слишком редким, ведь оно будет прилипать и впитывать много жира во время жарки.

Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.

Обязательно дайте тесту хорошо подняться перед жаркой.

Температура на кухне должна быть выше 25 ° C, без сквозняков. Можно использовать духовку со стаканом кипятка для создания идеальных условий, чтобы правильно приготовить киевскую лепешку.

Следуя этим советам, вы сможете идеально приготовить киевскую лепешку дома!

Источник: Владимир Ярославський

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