Узнайте, как приготовить форшмак по простому и вкусному рецепту от шефа Владимира Ярославского, который станет звездой вашего стола.

Вы уже пытались приготовить форшмак ? Если еще не нашли идеальный рецепт, вот подробный и простой вариант от шефа Владимира Ярославского, который вам обязательно понравится!

Форшмак – это одна из самых любимых закусок на праздничном столе нашей Одессы. Хотя блюдо выглядит простым, приготовление форшмака имеет свои секреты. Шеф Владимир Ярославский нашел идеальные пропорции для приготовления форшмака, поразившего своим вкусом.

Как приготовить форшмак: рецепт

Очистите сельдь от косточек. Помойте яблоко, очистите его и нарежьте дольками. Очистите отварные яйца и разрежьте их на половинки. Очистите лук и нарежьте грубыми кусочками.

Все подготовленные ингредиенты вместе с мякотью хлеба поместите в мясорубку и перемолите.

Добавьте к молотому фаршу соль и перец по вкусу. Для дополнительной пикантности можно добавить каплю сока лимона или винного уксуса. Переложите полученную массу в сервировочное блюдо и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Чтобы приготовить форшмак, лучше использовать слегка черствевший хлеб, например вчерашний. Хлеб может быть как серым, так и белым – по вашему вкусу. Главное, чтобы в блюдо добавлялась только мякоть без корочки.

Если хлеб черствый, размочите его в небольшом количестве молока (1-2 ст. л).

Чтобы добиться лучшего результата приготовления форшмака, кладите все ингредиенты в мясорубку одновременно. Это обеспечит равномерное смешивание продуктов при измельчении, что поможет вам приготовить форшмак безупречно.

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