Если вы любите морковь по-корейски и маринованные грибы, обязательно попробуйте такой салат, где эти ингредиенты создают невероятно вкусное сочетание.

На этот раз у себя в Instagram кулинарная блогерка Юлия Микулич поделилась рецептом оригинального салата с маринованными грибами и морковью по-корейски.⠀

"Добавила курицу, потому что курица и грибы это всегда вкусно. Кукуруза для сладости, морковь по-корейски для дополнения вкуса, яйца для нежности, лук – потому что люблю лук и добавляю его ко всем салатам", – рассказала кулинар.

Для приготовления салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

грибы маринованные (рецепт от звезды "Мастер Шеф" можно найти здесь) - 160 г

яйца – 4 шт.

филе куриное – 350 г (в готовом виде)

кукуруза консервированная или вареная – 150 г

морковь по-корейски (рецепт здесь) - 130 г

лук – 150 г

майонез для заправки (можно приготовить домашний по рецепту судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво)

Яйца отвариваем вкрутую. Куриное филе солим, перчим, добавляем паприку, соевый соус и либо обжариваем на сковороде до готовности, либо запекаем в мультипечке или духовке.

Нарезаем вареные яйца, маринованные грибы, жареную курицу и лук и смешиваем все ингредиенты в миске. Добавляем морковь по-корейски, заправляем салат майонезом и перемешиваем. При необходимости добавляем еще соль и молотый перец.

Перед подачей блогерка советует дать салату постоять немного в холодильнике.

Последние новости Украины:

Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.

Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.