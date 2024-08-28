Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусный соус из слив, который заменит кетчуп.
"Сегодня я поделюсь рецептом любимого сливового соуса, который идеально подойдет к мясу)", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для приготовления сливового соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- сливы синие – 1 кг (неочищенные)
- чеснок – 80 г (очищенный)
- сахар – 50 г
- перец чили – по вкусу
- томатный соус – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л. без горки
- масло растительное рафинированное - 100 мл
По желанию можно добавлять зелень (кинзу или петрушку), а также любимые специи.
Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко получилось три баночки сливового соуса по 200 г.
Сливы предварительно очищаем от косточек. Вместе с чесноком, сахаром, перцем чили, томатным соусом и солью складываем сливы в кастрюлю и перебиваем все блендером до однородности.
Ставим сливовую массу на огонь, доводим до кипения, а затем кипятим на среднем огне в течение 20-25 минут, периодически помешивая. После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вливает растительное масло, перемешивает и готовит соус еще около трех минут.
Готовый соус для идеальной консистенции перетираем через сито. Разливаем сливовый соус в стерилизованные банки, накрываем крышками – и готово.
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