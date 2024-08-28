Форма творожного печенья может быть разной – можно делать "розочки" или "зайчики", но самым популярным вариантом остаются "ушки".
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Рецептом поделилась украинская фудблогерка Юлия Микулич. Чтобы приготовить творожное печенье, нам понадобится:
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- творог – 200 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- мука ~ 160 г
- + сахар для обвалки печенья
Мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до кремовой консистенции.
Если творог у вас крупинками, то перетрите его через сито, а если пастообразный, то перетирать не нужно. Добавляем творог к маслу и взбиваем до однородности.
После этого в творожную массу добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, чтобы оно не было липким. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и на 20-30 минут отправляем в холодильник.
Охлажденное творожное тесто раскатываем на припыленной мукой рабочей поверхности. Вырезаем из теста кольца и формируем печенье.
"Обваляйте каждое печенье с одной стороны в сахаре, сложите, еще раз обваляйте и еще раз сложите. Я добавила видео формирования, кто не понял или не знает, как это делать – смотрите", – отметила кулинар.
Выпекаем творожное печенье в разогретой до 190 градусов духовке до румяности (примерно 15-20 минут).
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