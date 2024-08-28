Творожное печенье по этому рецепту всегда получается очень вкусным и ароматным, мягким и нежным внутри, а сверху с румяной корочкой.

Форма творожного печенья может быть разной – можно делать "розочки" или "зайчики", но самым популярным вариантом остаются "ушки".

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Рецептом поделилась украинская фудблогерка Юлия Микулич. Чтобы приготовить творожное печенье, нам понадобится:

сливочное масло – 100 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

творог – 200 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

мука ~ 160 г

+ сахар для обвалки печенья

Мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до кремовой консистенции.

Если творог у вас крупинками, то перетрите его через сито, а если пастообразный, то перетирать не нужно. Добавляем творог к маслу и взбиваем до однородности.

После этого в творожную массу добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, чтобы оно не было липким. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и на 20-30 минут отправляем в холодильник.

Охлажденное творожное тесто раскатываем на припыленной мукой рабочей поверхности. Вырезаем из теста кольца и формируем печенье.

"Обваляйте каждое печенье с одной стороны в сахаре, сложите, еще раз обваляйте и еще раз сложите. Я добавила видео формирования, кто не понял или не знает, как это делать – смотрите", – отметила кулинар.

Выпекаем творожное печенье в разогретой до 190 градусов духовке до румяности (примерно 15-20 минут).

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