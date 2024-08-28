С такой начинкой фаршированные перцы готовятся очень просто и быстро, в результате получается невероятно вкусная и оригинальная закуска.

Украинцы обычно фаршируют перец мясным фаршем и рисом, а вот в Греции это блюдо имеет другую начинку, значительно более легкую, но не менее вкусную.

В этот раз на своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить перцы, фаршированные сыром фета. Этим рецептом с ней поделилась коллега из Греции.

Чтобы приготовить перец, фаршированный сыром по-гречески, нам понадобятся следующие ингредиенты:

сладкие перцы (желательно небольшого размера) – 7-10 шт.

сыр фета – 300 г

специи (орегано, базилик) – по желанию

оливковое масло 2 ст.л.

моцарелла (по желанию) ~ 150г

У перцев отрезаем верхушки и удаляем семена.

Фету разминаем вилкой, добавляем орегано, итальянские травы или другие любимые специи.

"Греки обычно повсюду добавляют орегано", – отметила кулинар.

Фаршируем перцы фетой, а сверху по желанию добавляем немного тертой моцареллы.

Складываем фаршированные перцы в форму для запекания, снаружи немного смазываем перчики растительным маслом и отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-25 минут.

Ранее блогерка также поделилась рецептом греческого соуса дзадзики, для приготовления которого нам понадобится 500 г греческого йогурта, 1 большой огурец (натираем его на крупной терке и отжимаем от лишней влаги), 2-3 зубчика чеснока, 1-2 ст. растительного масла, соль, перец и лимонный сок по вкусу.

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