В результате у украинцев есть возможность выхода на пенсию раньше, чем граждане любой другой европейской страны.

В Украине с 2025 года усилятся требования по выходу на пенсию в 60 лет. Это решение было принято еще в 2017 году. Согласно этому требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года. Подробности сообщили в ПФУ.

В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет трудового стажа (в 2024 году требование составит 31 год). Кроме того, норма стажа для ухода на пенсию в 63 года возрастет с 21 года до 22 лет.

В Украине, для выхода на пенсию в 65 лет, достаточно иметь только 15 лет стажа. Важно отметить, что в Украине не повысили пенсионный возраст, что позволяет украинцам выходить на пенсию раньше, чем в большинстве европейских стран.

Однако из-за низкой продолжительности жизни после достижения 60 лет украинцы получают пенсию на относительно короткий период. Согласно данным ОЭСР за 2021 год, средняя продолжительность жизни украинцев после 60 лет составляет около 10 лет. Женщины живут до 74,4 лет, что почти на 10 лет больше, чем средний возраст жизни мужчин.

Между 2019 и 2023 годами доля людей, выходящих на пенсию до 60 лет, уменьшилась с 25% до 11%. В то же время, количество пенсионеров, начавших получать пенсию после 60 лет, возросло с 0,5% до 14%. Это связано с повышением требований к стажу.

Согласно отчету, ситуация в Украине, где количество пенсионеров и плательщиков взносов почти сравнялось, необычна по сравнению со странами ОЭСР, где обычно количество работающих значительно превышает количество пенсионеров.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

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