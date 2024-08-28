До массированной российской атаки не планировалось ввести значительные ограничения электроснабжения до конца октября.

Из-за масштабной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа и 27 августа "Укрэнерго" будет вынуждено внести изменения в планы подготовки к зиме 2024-2025 годов. Эти коррективы, к сожалению, не сулят улучшения для энергосистемы.

Об этом после обстрела заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге в "Медиацентре - Украина".

Бойко отметил, что продолжается подсчет последствий обстрела. Как только цифры будут определены, украинцы получат информацию.

Он пояснил, что экстренные отключения электроэнергии в Украине вызваны ограничением мощностей, в том числе на атомных электростанциях. Эти меры могут быть как прямыми последствиями повреждений, так и превентивными мерами.

Чиновник подчеркнул, что до атаки не планировалось введение значительных ограничений электроснабжения до конца октября.

"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", - добавил Бойко.

Чиновник отметил, что сейчас трудно оценить, как именно обстрел повлияет на восстановление энергосистемы и возможность обеспечения бесперебойной поставки электричества для населения. Однако теперь стало очевидно, что планируемый на прошлой неделе вопрос экспорта электроэнергии был снят с повестки дня.

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