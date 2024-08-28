Когда она возвращалась домой, на нее напал пьяный сосед, отдыхавший у ее дома в компании семьи и друга.

На жену военного напали посреди улицы в Днепре. Об этом жертва нападения, активистка Леся Волобуева сообщила на своей странице в Instagram. На видео видно, как злоумышленник рушит жертву не землю и наносит ей удары руками и ногами.

Леся Волобуева, жена военного, который находится в больнице после тяжелого ранения и временно не может самостоятельно передвигаться, активно поддерживает митинги в защиту военнопленных и кампании "Деньги на ВСУ".

9 августа, когда она возвращалась домой, на нее напал пьяный сосед, отдыхавший у ее дома в компании семьи и друга. Он жестоко избил женщину руками и ногами. В настоящее время нападающий задержан и находится под стражей.

"Во время судебных заседаний он ведет себя дерзко и считает себя невиновным, а свидетели с его стороны дают ложные показания, хотя есть видео с камер наблюдений, где все четко и ясно видно", - пишет пострадавшая.

Напомним также, что правоохранители задержали еще три группы российских агентов, поджигавших автомобили военных. Они действовали в разных городах Украины.

В прифронтовом городе Днепр задержаны еще три человека, которые сожгли пять автомобилей украинских военных. Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, которые искали "легкие деньги" в Телеграмм-каналах.

Отмечается, что по указанию российских спецслужб мужчины сначала разведывали локации, затем поджигали авто и снимали это на видео.

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