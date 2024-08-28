Размер социальной пенсии проверяется и перечисляется с учетом изменений дохода и имущественного положения семьи.

Социальная пенсия назначается пенсионерам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа для получения стандартной пенсии. Об этом сообщили более подробно в пресс-службе ВРУ.

Как работает социальная пенсия: Социальная пенсия рассчитывается индивидуально. Ее сумма равна разнице между актуальным прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев.

Проверка размера социальной пенсии проводится каждые шесть месяцев, учитываются изменения в доходах и имущественном состоянии лица. На сегодняшний день прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 361 гривну. Если среднемесячный доход семьи превышает данную сумму, социальная пенсия не назначается.

Максимальный размер социальной пенсии не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который равняется 3 028 гривнам.

Необходимый стаж для выхода на пенсию зависит от возраста человека. В 2024 году для получения пенсии нужно иметь следующий стаж:

Для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год стажа;

Для выхода на пенсию в 63 года – 21 год стажа;

Для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Следует также напомнить, что в последующие годы требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 будут расти.

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