Синоптики прогнозируют в сентябре в Украине комфортную температуру с постепенным понижением и возможным бабьим летом в октябре.

Погода в сентябре в Украине обещает быть умеренной и комфортной согласно прогнозам синоптиков. Начало месяца будет теплым, почти летним, но со временем ожидаются легкие дожди и постепенное понижение температуры.

Politeka расскажет подробный прогноз погоды на сентябрь и к чему следует быть готовыми украинцам.

Прогноз погоды на сентябрь

Синоптик Игорь Кибальчич отметил в интервью 24 каналу, что последняя неделя августа в Украине будет сухой и жаркой. Этот же теплый воздух из Центральной Азии сохранится и в начале сентября. В частности, 1 сентября обещает без осадков, с восточным ветром со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +19...+24 °C, а днем ​​поднимется до +30...+35 °C. Наталья Голеня, заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, отметила, что сентябрьская погода обычно похожа на летнюю, а последние два десятилетия этот месяц был теплым и комфортным.

На юге страны будет стабильно удерживаться температура около +20 °C, среднесуточные показатели будут колебаться между +15...+17 °C. В горных районах будет прохладнее – от +9 до +15 °C.

Когда придет бабье лето и как долго оно продлится?

По словам метеоролога Натальи Голени, бабье лето традиционно ожидается в октябре, однако его продолжительность спрогнозировать сейчас трудно — это может быть как три дня, так и десять.

Погода в сентябре в городах Украины.

Киев: В первой половине сентября в столице будет тепло и комфортно с температурой днем ​​от +13 до +24 °C. Вторая половина месяца принесет больше осадков и понижение температуры до +7...+18 °C.

Львов: В сентябре в городе будет тепло и солнечно, с небольшими осадками в начале месяца. Температура будет колебаться в пределах +12…+24 °C. Со второй половины сентября придет прохладная и пасмурная погода.

Днепр: Начало сентября в Днепре будет теплым и солнечным с температурами от +12 до +25 °C. Со второй половины месяца увеличится количество облачных дней и температура немного снизится.

Харьков: Сентябрь в Харькове начнется теплой погодой, хотя небо будет облачным. В первой половине месяца температура будет комфортной – от +13 до +24 °C. Во второй половине сентября осадки участятся, а температура начнет постепенно снижаться.

Источник: Новости.LIVE

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