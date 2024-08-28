В Украине планируется внедрить новую пенсионную систему с накопительными счетами, которая вступит в силу с начала 2026 года и изменит подход к расчету пенсий.

В Украине планируется изменить систему пенсионных выплат, и это может существенно повлиять на всех, кто получает или только планирует получать пенсию.

Что именно изменится

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что новый закон, который должен изменить систему пенсий, планируется принять в начале 2025 года. Сами же изменения начнут действовать с 2026 года.

Главная новость – это то, что государство хочет ввести накопительную систему пенсий. То есть кроме привычных выплат каждый работающий будет обязан откладывать часть своей зарплаты на будущую пенсию. Этот законопроект уже прошел первое чтение, но его еще не дорабатывают.

Обратите внимание! Обновленный законопроект должен быть представлен в Верховную Раду в сентябре 2024 года.

По словам министра, реформа будет включать три основные части:

Обязательная накопительная система : каждый работник будет откладывать часть своей зарплаты на личный пенсионный счет. Добровольная накопительная система : можно будет дополнительно откладывать деньги, чтобы получать большую пенсию в будущем. Солидарная система : по-прежнему выплаты будут финансироваться за счет взносов работающих людей.

Как будут считать пенсии Пенсии будут начисляться по новой формуле. Основные показатели – это ваш стаж и сумма взносов, которые вы уплатили. Эти показатели будут превращаться в баллы, стоимость которых составит 30% от средней зарплаты в год.

К примеру, если у вас 35 лет стажа, вы можете рассчитывать на пенсию в размере 30% от средней зарплаты. Если стаж от 15 лет, то пенсия будет не менее трети минимальной зарплаты на момент выхода на пенсию.

Хотя солидарная система остается основой, внедрение накопительной системы должно помочь снизить налоговую нагрузку на работодателей и увеличить размер будущих пенсий до 60% от минимальной зарплаты.

Источник: Укринформ

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